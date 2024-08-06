Deadline'ın haberine göre, John Wick 4'te yaşananların hemen sonrasında geçecek yeni bir John Wick dizisi yolda. Dizinin yayınlanacağı platform henüz belli değil ancak Lionsgate Television, diziyi çeşitli yayın servislerine aktif olarak pazarlıyor.

Dizinin resmi hikaye özeti

"John Wick, Yüksek Masa dünyasını zayıf bir durumda bıraktı ve serinin sadık karakterlerinden bazıları eski dünya düzenine bağlı kalırken, bir dizi yeni karakter de kendilerine bir isim yapmaya çalışacak. Dizi yeni ve eskiyi birleştirecek ve Wick evrenini yeni bir çağa taşıyacak."

Yapım ekibi seriyi yapanlarla aynı

Serinin yaratıcısı Chad Stahelski ve serinin ana karakteri Keanu Reeves, dizinin yapımcılığını üstlendi. Robert Levine da dizinin showrunner'ı olarak ekibe katılacak.

Bu arada John Wick: 5'in geliştirilmekte olduğu doğrulandı. Fakat John Wick: Under the High table dizisinin seriyle bağlantısının ne düzeyde olacağı şimdilik belirsiz. Dizi Donnie Yen'in Caine karakteri ve Ana de Armas'ın intikam peşindeki bir balerinini merkeze alarak ilerleyecek.

Yayın Platformu henüz belli değil, Lionsgate Television aktif olarak pazarlıyor. Keanu Reeves ve Chad Stahelski'nin projede yer alması, hayranların beklentilerini yükseltiyor.