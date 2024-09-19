Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 2024 Valiler Kararnamesi'nde, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, Karaman Valiliği'ne atandı. Çiçekli'nin geniş bir deneyim yelpazesi ve uluslararası eğitimleriyle dikkat çeken kariyeri, Karaman'da önemli değişimlere imza atabileceğini gösteriyor.

Mehmet Fatih Çiçekli'nin hayatı ve kariyeri

Mehmet Fatih Çiçekli, 1976 yılında Bayburt'ta doğdu. İlkokul eğitimini Ankara'nın Sincan ilçesinde tamamladıktan sonra, ortaokul ve lise eğitimini Ankara Merkez İmam-Hatip Lisesi'nde aldı. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Mezuniyetinin ardından yaklaşık yedi yıl boyunca Rekabet Kurumu'nda çeşitli görevlerde bulundu.

Mülki idare amirliği kariyeri

2004 yılında Mülki İdare Amirliği mesleğine adım atan Çiçekli, Ordu'nun Çaybaşı, Bursa'nın Büyükorhan ve Antalya'nın Gündoğmuş ilçelerinde kaymakam vekilliği görevlerinde bulundu. Ayrıca, Karabük'ün Yenice, Iğdır'ın Aralık ve Elazığ'ın Palu ilçelerinde kaymakamlık yaptı.

Askerlik ve uluslararası eğitimler

Askerlik görevini İstanbul Merkez Komutanlığı'nda Deniz Teğmen rütbesiyle Disiplin Subayı olarak tamamladı. Görev süresi boyunca İçişleri Bakanlığı tarafından yurt dışında çeşitli eğitim programlarına katılmak üzere gönderildi. İngiltere'nin The University of Sheffield'da dokuz ay süreyle Pre-MBA eğitimi aldı ve Çin Halk Cumhuriyeti'nde bir ay süren bir eğitim programına katıldı.

Başarılar ve atamalar

Çiçekli'nin Karabük Yenice Kaymakamlığı döneminde yürüttüğü turizmi geliştirme projeleri, 2010 yılında Türk İdareciler Derneği tarafından “Vali Hüseyin Öğütcen - Yılın İdarecisi” ödülü ile taçlandırıldı. 2015 yılında Sakarya Vali Yardımcılığı, ardından İstanbul Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 24 Ağustos 2023'te Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İller İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

Son atama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Mehmet Fatih Çiçekli, Karaman Valiliği'ne atanarak, yeni görevine başladı.