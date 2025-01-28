Amerika Birleşik Devletleri, son aylarda artan kuş gribi vakalarıyla mücadele ediyor. Kaliforniya'nın Merced ilçesindeki bir ticari ördek çiftliğinde, nadir görülen H5N9 türü doğrulandı. Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'ne (OIE) göre, salgının etkisi büyük oldu ve toplu itlaflara yol açtı. Aynı çiftlikte, H5N1 türü de tespit edilirken, Aralık ayında 119 bin kuşun itlaf edilmesi gerekti.

943 kümes hayvanı sürüsü enfekte oldu

ABD Tarım Bakanlığı, kuş gribine karşı aldığı önlemleri artırarak, yeni vakalarla birlikte toplam 726 kümes hayvanı sürüsünün enfekte olduğunu açıkladı. Karantinaya alınan New York’taki bir çiftlikte 100 bin ördeğin öldürülmesi bekleniyor. Ulusal ölçekte 16 eyalette, toplamda 943 kümes hayvanı sürüsünün enfekte olduğu bildirildi.

Hayvanat bahçeleri ve parklarda önlem alınıyor

Kuş gribi salgınının etkisi, parklar ve hayvanat bahçelerinde de kendini gösterdi. Yetkililer, ihtiyati tedbirler alarak, parkları ve bazı hayvanat bahçelerini kapatma kararı aldı. İnsandan insana bulaşma henüz rapor edilmedi ancak araştırmacılar ülkenin son salgınlara verdiği tepkiye ve rahatsız edici kilometre taşlarının geçilmesine ilişkin endişelerini dile getiriyor.

Halk için risk düşük, ancak endişeler artıyor

Yetkililer, halk için kuş gribi riskinin düşük olduğunu belirtiyor. Ancak, Louisiana'da bir kişinin hayatını kaybetmesi ve 70 kişilik bir grupta hastalık belirtileri görülmesi, endişeleri artırdı.

"Yüzde 100 değişebilir"

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin baş direktör yardımcısı Dr. Nirav Shah, H5N1'in halk için "bugün karşı karşıya oldukları diğer risklere kıyasla düşük bir risk" olduğunu söyledi. Ancak "bu yüzde 100 değişebilir" dedi.