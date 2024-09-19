Türkiye genelinde 16 ilin valisi değişti. Bu atamalar arasında Manisa'nın yeni valisi olarak Vahdettin Özkan atandı. Özkan’ın atanması, kamuoyunda büyük bir merak uyandırdı ve "Yeni Manisa Valisi kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?" gibi sorular gündeme geldi.
Valisi Vahdettin Özkan kimdir?
Vahdettin Özkan’ın hayatı ve kariyeri
Vahdettin Özkan, 1968 yılında Muş’ta dünyaya geldi. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Eğitim hayatına, 2002 yılında Kalkınma Sosyolojisi alanında yüksek lisans yaparak devam etti. Evli ve iki çocuk babası olan Özkan, kariyerine 1990 yılında Bingöl’de kaymakam adayı olarak başladı.
Görev geçmişi
Özkan’ın kariyeri boyunca üstlendiği görevler şu şekildedir:
- 1990-1993: Kaymakam Adayı (Bingöl)
- 1993-1995: Erzurum Ilıca Kaymakamı
- 1995-1997: Van Bahçesaray Kaymakamı
- 1997-2000: Van Vali Yardımcısı
- 2000-2002: OHAL Bölge Vali Yardımcısı
- 2002-2003: Koordinatör Vali Yardımcısı
- 2003-2004: Diyarbakır Vali Yardımcısı
- 2004-2005: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi / Daire Başkanı
- 2005-2006: İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri
- 2006-2007: Mülkiye Başmüfettişi
- 2010-2013: Şırnak Valisi
- 2013-2016: Isparta Valisi
- 2016-2020: Kahramanmaraş Valisi
- 2020: 10 Haziran 2020 tarihli kararname ile Konya Valisi olarak atanmıştır.
Vahdettin Özkan’ın, özellikle valilik yaptığı dönemlerde yerel yönetimlerde etkinlik, sosyal projeler ve kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi konularında kayda değer katkılarda bulunduğu bilinmektedir.