Türkiye genelinde 16 ilin valisi değişti. Bu atamalar arasında Manisa'nın yeni valisi olarak Vahdettin Özkan atandı. Özkan’ın atanması, kamuoyunda büyük bir merak uyandırdı ve "Yeni Manisa Valisi kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?" gibi sorular gündeme geldi.

Valisi Vahdettin Özkan kimdir?

Vahdettin Özkan’ın hayatı ve kariyeri

Vahdettin Özkan, 1968 yılında Muş’ta dünyaya geldi. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Eğitim hayatına, 2002 yılında Kalkınma Sosyolojisi alanında yüksek lisans yaparak devam etti. Evli ve iki çocuk babası olan Özkan, kariyerine 1990 yılında Bingöl’de kaymakam adayı olarak başladı.

Görev geçmişi

Özkan’ın kariyeri boyunca üstlendiği görevler şu şekildedir:

1990-1993: Kaymakam Adayı (Bingöl)

Kaymakam Adayı (Bingöl) 1993-1995: Erzurum Ilıca Kaymakamı

Erzurum Ilıca Kaymakamı 1995-1997: Van Bahçesaray Kaymakamı

Van Bahçesaray Kaymakamı 1997-2000: Van Vali Yardımcısı

Van Vali Yardımcısı 2000-2002: OHAL Bölge Vali Yardımcısı

OHAL Bölge Vali Yardımcısı 2002-2003: Koordinatör Vali Yardımcısı

Koordinatör Vali Yardımcısı 2003-2004: Diyarbakır Vali Yardımcısı

Diyarbakır Vali Yardımcısı 2004-2005: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi / Daire Başkanı

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi / Daire Başkanı 2005-2006: İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri

İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri 2006-2007: Mülkiye Başmüfettişi

Mülkiye Başmüfettişi 2010-2013: Şırnak Valisi

Şırnak Valisi 2013-2016: Isparta Valisi

Isparta Valisi 2016-2020: Kahramanmaraş Valisi

Kahramanmaraş Valisi 2020: 10 Haziran 2020 tarihli kararname ile Konya Valisi olarak atanmıştır.

Vahdettin Özkan’ın, özellikle valilik yaptığı dönemlerde yerel yönetimlerde etkinlik, sosyal projeler ve kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi konularında kayda değer katkılarda bulunduğu bilinmektedir.