19 Eylül 2024 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete, Türkiye genelinde 16 ilin valisinin atandığını ve görev değişikliklerini duyurdu. Bu atamalar, kamu yönetiminde önemli bir dönüşüm sürecini işaret ediyor.

Yeni valiler ve görev yerleri nereleri?

Resmi Gazete’de açıklanan listeye göre yeni valilerin ve mülkiye başmüfettişlerinin atanacağı iller ve mevcut görevleri şu şekilde:

Hüdayar Mete Buhara - Kırşehir Valisi → Vali-Mülkiye Başmüfettişi Erkan Kılıç - Bolu Valisi → Vali-Mülkiye Başmüfettişi Yılmaz Doruk - Amasya Valisi → Vali-Mülkiye Başmüfettişi Erol Karaömeroğlu - Bitlis Valisi → Vali-Mülkiye Başmüfettişi Türker Öksüz - Burdur Valisi → Vali-Mülkiye Başmüfettişi Hüseyin Engin Sarıibrahim - Karaman Valisi → Vali-Mülkiye Başmüfettişi Zülkif Dağlı - Çorum Valisi → Vali-Mülkiye Başmüfettişi Yaşar Karadeniz - Sakarya Valisi → Vali-Mülkiye Başmüfettişi Alper Tanrısever - Gümüşhane Valisi → Vali-Mülkiye Başmüfettişi Cengiz Unsal - Artvin Valisi → Vali-Mülkiye Başmüfettişi Enver Ünlü - Manisa Valisi → Vali-Mülkiye Başmüfettişi Cevdet Atay - Şırnak Valisi → Vali-Mülkiye Başmüfettişi Vahdettin Özkan - Konya Valisi → Manisa Valisi Birol Ekici - Kırklareli Valisi → Şırnak Valisi Turan Ergün - Uşak Valisi → Artvin Valisi Aydın Baruș - Isparta Valisi → Gümüşhane Valisi