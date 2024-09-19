Başkan Ali Rıza Ertemur: "Gazilerimiz, Türk milletinin kahramanlarıdır" Başkan Ali Rıza Ertemur: "Gazilerimiz, Türk milletinin kahramanlarıdır"

19 Eylül 2024 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete, Türkiye genelinde 16 ilin valisinin atandığını ve görev değişikliklerini duyurdu. Bu atamalar, kamu yönetiminde önemli bir dönüşüm sürecini işaret ediyor.

Yeni valiler ve görev yerleri nereleri? 

Resmi Gazete’de açıklanan listeye göre yeni valilerin ve mülkiye başmüfettişlerinin atanacağı iller ve mevcut görevleri şu şekilde:

  1. Hüdayar Mete Buhara - Kırşehir Valisi → Vali-Mülkiye Başmüfettişi
  2. Erkan Kılıç - Bolu Valisi → Vali-Mülkiye Başmüfettişi
  3. Yılmaz Doruk - Amasya Valisi → Vali-Mülkiye Başmüfettişi
  4. Erol Karaömeroğlu - Bitlis Valisi → Vali-Mülkiye Başmüfettişi
  5. Türker Öksüz - Burdur Valisi → Vali-Mülkiye Başmüfettişi
  6. Hüseyin Engin Sarıibrahim - Karaman Valisi → Vali-Mülkiye Başmüfettişi
  7. Zülkif Dağlı - Çorum Valisi → Vali-Mülkiye Başmüfettişi
  8. Yaşar Karadeniz - Sakarya Valisi → Vali-Mülkiye Başmüfettişi
  9. Alper Tanrısever - Gümüşhane Valisi → Vali-Mülkiye Başmüfettişi
  10. Cengiz Unsal - Artvin Valisi → Vali-Mülkiye Başmüfettişi
  11. Enver Ünlü - Manisa Valisi → Vali-Mülkiye Başmüfettişi
  12. Cevdet Atay - Şırnak Valisi → Vali-Mülkiye Başmüfettişi
  13. Vahdettin Özkan - Konya Valisi → Manisa Valisi
  14. Birol Ekici - Kırklareli Valisi → Şırnak Valisi
  15. Turan Ergün - Uşak Valisi → Artvin Valisi
  16. Aydın Baruș - Isparta Valisi → Gümüşhane Valisi

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Kaynak: HABER MERKEZİ