Açılış günü, pastel tonların hâkim olduğu şık atmosfer, seçkin ürünler ve taze kahve kokusuyla birleşti. Mywave’in her köşesi, hem zamansız parçaları keşfetmek isteyen moda severlere hem de sıcak bir fincan kahveyle anın tadını çıkarmak isteyenlere özel olarak tasarlandı.
Efsun Ersözlü’nün öncülüğünde ilk günden itibaren büyük ilgi gören Mywave, hem vintage dokunuşları hem de modern çizgileri bir araya getiriyor. Mywave sadece bir alışveriş noktası değil; aynı zamanda bir deneyim alanı, bir nefes durağı. Ziyaretçilerini sürprizlerle dolu bir dünyaya davet eden Mywave, “herkesin kendi dalgasını bulabileceği” o özel yeri temsil ediyor.
Ahmet Sancak, Ünal Ersözlü
Deniz Kara, Özlem Karala, Efsun Ersözlü, Cansu Kara
Efsun Ersözlü, Hayriye-Latif Özbek
Efsun-Ünal Ersözlü
Erşan-Şule Aydın
Gülümser-Nedim Bubik
Jale Bagatır, Ünal-Efsun Ersözlü, Şule Ersözlü Talu
Mesut-İnci Sancak
Rıdvan Özdemir, Volkan Severcan
Sırma Buğdaycı