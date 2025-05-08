Açılış günü, pastel tonların hâkim olduğu şık atmosfer, seçkin ürünler ve taze kahve kokusuyla birleşti. Mywave’in her köşesi, hem zamansız parçaları keşfetmek isteyen moda severlere hem de sıcak bir fincan kahveyle anın tadını çıkarmak isteyenlere özel olarak tasarlandı.

Efsun Ersözlü’nün öncülüğünde ilk günden itibaren büyük ilgi gören Mywave, hem vintage dokunuşları hem de modern çizgileri bir araya getiriyor. Mywave sadece bir alışveriş noktası değil; aynı zamanda bir deneyim alanı, bir nefes durağı. Ziyaretçilerini sürprizlerle dolu bir dünyaya davet eden Mywave, “herkesin kendi dalgasını bulabileceği” o özel yeri temsil ediyor.

Ahmet Sancak, Ünal Ersözlü

Deniz Kara, Özlem Karala, Efsun Ersözlü, Cansu Kara

Efsun Ersözlü, Hayriye-Latif Özbek

Efsun-Ünal Ersözlü

Erşan-Şule Aydın

Gülümser-Nedim Bubik

Jale Bagatır, Ünal-Efsun Ersözlü, Şule Ersözlü Talu

Mesut-İnci Sancak

Rıdvan Özdemir, Volkan Severcan

Sırma Buğdaycı