Robert Francis Prevost, doğumlu 14 Eylül 1955, Chicago, Illinois, ABD, 8 Mayıs 2025 tarihinde Katolik Kilisesi'nin 267. Papası olarak seçildi ve Papa Leo XIV adını aldı. Bu seçimle birlikte, 2.000 yıllık Katolik Kilisesi tarihinde ilk kez bir Amerikalı papa görev başına geçmiş oldu.

Biyografi ve Erken Yaşam

Robert Prevost, Fransız ve İtalyan kökenli bir ailede doğdu. Villanova Üniversitesi'nde matematik eğitimi aldıktan sonra, 1977 yılında Aziz Augustinus Tarikatı'na katıldı. 1982 yılında rahip olarak atanmasının ardından, Roma'daki Angelicum Üniversitesi'nde kanon hukuku alanında doktora yaptı.

Misyonerlik ve Peru'daki hizmetleri

1985 yılında Peru'ya misyoner olarak gönderilen Prevost, Chulucanas ve Trujillo bölgelerinde çeşitli görevlerde bulundu. 2014 yılında Chiclayo Piskoposu olarak atandı ve 2015 yılında Peru vatandaşlığına geçti. Peru'daki hizmetleri sırasında, yerel topluluklarla güçlü bağlar kurdu ve sosyal adalet konularında aktif rol aldı.

Vatikan'daki Görevleri ve Yükselişi

2023 yılında Papa Francis tarafından Piskoposlar Dairesi'nin başkanı olarak atanan Prevost, dünya genelindeki piskopos atamalarından sorumlu oldu. Aynı yıl kardinal ilan edildi ve 2025 yılında Papa Francis'in vefatının ardından düzenlenen konklavda, dört oylama sonucunda Papa olarak seçildi.

Seçilme Nedenleri ve Önemi

Prevost'un seçilmesinde, Latin Amerika'daki uzun süreli hizmetleri, çok dilli yetkinliği ve sosyal adalet konularındaki duyarlılığı etkili oldu. Ayrıca, ABD'nin küresel siyasi gücüne rağmen, Peru vatandaşlığı ve Latin Amerika'daki köklü bağları, onu daha geniş bir kabul görür hale getirdi.

İlk mesajı ve gelecek vizyonu

Papa Leo XIV, St. Peter's Meydanı'nda yaptığı ilk konuşmada, "Barış ve birlik" mesajı verdi. İtalyanca ve İspanyolca yaptığı konuşmasında, "Hep birlikte yürüyelim" diyerek, kapsayıcı ve diyalog odaklı bir liderlik anlayışını vurguladı.

Öne çıkan özellikleri

Yaş: 69

Köken: Fransız, İtalyan ve İspanyol

Vatandaşlık: ABD ve Peru

Diller: İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Fransızca, Portekizce

Eğitim: Matematik, İlahiyat ve Kanon Hukuku

Dini Tarikat: Aziz Augustinus Tarikatı

Papa Leo XIV'ün seçimi, Katolik Kilisesi'nde yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Amerikan kökenli ilk papa olarak, küresel Katolik topluluğunda çeşitliliği ve kapsayıcılığı temsil ediyor. Latin Amerika'daki deneyimi ve sosyal adalet konularındaki duyarlılığı, onun liderliğinde Kilise'nin daha açık ve diyalog odaklı bir yöne evrileceğine işaret ediyor