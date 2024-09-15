Yapılan güncelleme ile birlikte, sigara paketlerinin üzerindeki vergi yükü yeniden şekillendi.

Yeni düzenlemeye göre, sigara paketlerinin satış fiyatlarına göre ödenen vergi miktarları şu şekilde belirlendi:

60 TL olan bir paket sigaranın vergilerle olan kısmı 51,85 TL olarak hesaplandı.

olan bir paket sigaranın vergilerle olan kısmı olarak hesaplandı. 70 TL olan bir paket sigaranın vergilerle olan kısmı 56,91 TL oldu.

olan bir paket sigaranın vergilerle olan kısmı oldu. 80 TL olan bir paket sigaranın vergilerle olan kısmı ise 63,93 TL olarak belirlenmiş durumda.

Bu düzenleme, sigara tüketicilerinin ödemek zorunda olduğu vergilerin artmasına neden olurken, sigara fiyatlarında da belirgin bir değişiklik yarattı. Yapılan değişiklikler, vergi yükünün artmasının yanı sıra, sigara paketlerinin fiyatları üzerinde de etkili olacak şekilde düzenlendi.