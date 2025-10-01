511 kişi içerisinden kriterlere uyan ve sınavlara girmeye hak kazanan 250 aday zabıta memuru olmak için yarıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Mutaf, sınav sürecinin şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü ve liyakata öncelik verilerek tamamlanacağını belirterek, “Hem ailelerimizin hem de adaylarımızın içi rahat olsun” dedi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, 50 yeni memuru bünyesine dahil etmek için sınav açtı. 511 kişinin başvurduğu sınavda 250 kişi sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazandı. Adaylar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi’nde sınavlara alınmaya başlandı.



Uygulamalı sınav önce 100 metre engelli koşusu ile başladı. Ardından ağırlık kaldıran adaylar, 20 metrelik tünelden geçti. Bir dakika şınav ve mekik çektikten sonra ise sözlü sınava katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Mutaf ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Güç’ün de yer aldığı sözlü mülakatta, adaylar soru kitapçığını kura ile kendileri seçti. Adaylara Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularından sorular yöneltildi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Mutaf, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın göreve gelmesiyle birlikte hem itfaiye hem de zabıta teşkilatının güçlendirilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuru yaptıklarını söyledi. Zabıta Teşkilatı’nı alacakları 50 personelle güçlendireceklerini aktaran İsmail Mutaf, “İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi 486 zabıta memuru ile kente hizmet sunuyor. Norm kadromuz ise 961. KPSS puanı başta olmak üzere gerekli şartları taşıyan adaylar başvurularını yaptı. Toplam 511 kişi başvuruda bulundu. Başvurularda KPSS puanı öncelikli olduğu için en yüksek puandan en düşük puana göre eleme yaptık. 250 aday sınavlara katılacak. 50 personel alacağımız için belediye zabıta yönetmeliğine göre atama yapılacak kadro sayısının en az 5 katı adayı davet etmemiz gerekiyor” dedi.



Mutaf, sınav sürecini de anlatarak, “İlk önce uygulamalı sınav yapılıyor. Sahadaki sınavın ardından kameralar eşliğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Anayasa, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi ile Mahalli İdareler konularından sorularımızı soruyoruz. Adaylar kura çekerek soru numarası ve kitapçığı kendisi belirliyor. Kamera eşliğinde sınavlarımızı yapıyoruz. Süreci şeffaf bir şekilde, liyakata öncelik vererek tamamlayacağız. Her zaman olduğu gibi İzmir Büyükşehir Belediyesi liyakatta ve şeffaflıkta öncü olmaya devam edecek. Ailelerimizin ve adaylarımızın içi rahat olsun” diye konuştu.



Adaylardan Mesut Mutlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne kendilerine bu imkanı tanıdığı için teşekkür ederek, “Sınav hem zor hem de eğlenceliydi. Yağmur da yağıyor. Beklediğim gibi zor oldu ama değeceğini düşünüyorum. Hak eden kazansın” dedi.

Resul Emre Bulutlu ise parkurun çok yorucu olduğunu ifade ederek, “Beklemediğim şekilde zordu. Parkurun bu kadar zor olacağını beklemiyordum. En çok ağırlık kaldırma kısmında zorlandım. Ağırlıktan sonra bacaklarımda güç kalmadığı için diğer kısımlarda zorlandım” diye konuştu.



Aziz Karal da bu sınav için hazırlık yaptığını ifade ederek, “Hepimiz emek verdik. Herkes için hayırlısı olsun. Önceki yıllarda yapılan parkurlar farklıymış. Şimdi biraz eklemeler yapılmış. Bu sınavın şeffaf şekilde yapıldığını düşünüyorum. Her şey kayıt altına alınıyor” şeklinde konuştu.

Yener Mert Gültekin ise sınavın iyi geçtiğini söyleyerek, “Ben sporcu bir babanın oğluyum. Babam da eski bir boksör. Hayatım boyunca hep sporun içindeydim. Bu sporcu disiplinimi zabıta teşkilatına yansıtmayı düşünüyorum. Bu teşkilata fayda ve katkı sunmayı hedefliyorum. Umarım olur” diye konuştu.

Zabıta memuru alımı için düzenlenen sınav 3 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek.

Kaynak: HABER MERKEZİ