Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yeni bir atama gerçekleştirildi. Bakan Yardımcılığı görevine Muhammet Kasım Gönüllü atandı. Atama kararları, çeşitli bakanlık ve kamu kurumlarında önemli değişiklikleri içeriyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na atanan yeni Bakan Yardımcısı merak ediliyor. Peki Muhammet Kasım Gönüllü kim?

İşte ayrıntılar...

Muhammet Kasım Gönüllü kimdir?

1986 yılında Ankara’da doğan Muhammet Kasım Gönüllü, 2004 yılında Özel Yavuz Sultan Fen Lisesi’nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini 2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Makine Mühendisliği bölümünde tamamladı. Yüksek lisans eğitimini ise 2013 yılında aynı üniversitede mekatronik üzerine yaparak tamamladı.

Yüksek lisans döneminde KOSGEB’in AR-GE ve İnovasyon Desteği ile girişimcilik alanında ilk adımlarını atan Gönüllü, 2012 yılında Kamu İhale Kurumu’nda Elektronik İhale Dairesi’nde yazılım uzmanı olarak göreve başladı. Bu kurumda teknik liderlik ve yazılım mimarlığı gibi çeşitli roller üstlendi. 2015-2017 yılları arasında ODTÜ Mezunları Birliği Vakfı’nda yönetim kurulu üyeliği yaptı. Ayrıca, 2016-2018 yılları arasında İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu’nda teknoloji danışmanı olarak uluslararası projelerde görev aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığındaki rolü

2018 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na katılan Gönüllü, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’in planlanması ve yürütülmesinde önemli bir rol oynadı. Ayrıca, Deneyap, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi ve Türkiye Açık Kaynak Platformu projelerinde aktif görev aldı.

Diğer görevleri ve kişisel hayatı

Muhammet Kasım Gönüllü, Türkiye Kalkınma Fonu Teknoloji ve İnovasyon Fonu Yatırım Komitesi Üyesi ve Türk Sınai ve Mülkiyet Değerleme Mühendislik Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.