Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 16 ilin valisi değiştirildi. Kırklareli Valisi Birol Ekici, Şırnak Valiliği'ne atandı. Peki, Birol Ekici kimdir, kaç yaşındadır ve hangi görevlerde bulunmuştur? İşte detaylar…

Birol Ekici’nin Hayatı ve Kariyeri

1969 yılında Antalya’nın Kaş ilçesinde dünyaya gelen Birol Ekici, eğitimine Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde devam etti ve 1989 yılında mezun oldu. Kamu görevine Sayıştay’da denetçi yardımcısı olarak adım atan Ekici, kariyerine birçok önemli pozisyonda devam etti.

Görev yollarında Birol Ekici

Birol Ekici'nin kamu hizmetindeki yolu çeşitli görevlerde geçti:

Kaymakamlık: Çobanlar, Nurhak, Keles ve Kâhta İlçelerinde kaymakam olarak görev yaptı.

İçişleri Bakanlığı: Personel şube müdürlüğü ve mülkiye başmüfettişliği yaptı.

Başbakanlık: İdareyi geliştirme başkanlığı görevini üstlendi.

Antalya İl Özel İdaresi: Genel sekreter olarak görev aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Strateji geliştirme başkanlığı, bakanlık müşavirliği ve müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği: Genel sekreterlik yaptı.

Şırnak Valiliği’ne yeni bir bakış

Birol Ekici, Şırnak Valiliği görevine atanarak, deneyim ve birikimini bu önemli pozisyonda kullanacak. Kamu yönetimindeki geniş deneyimi ile Şırnak’ın gelişimine katkı sağlaması bekleniyor.