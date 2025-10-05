Tasarının yasalaşması halinde, birçok kural ihlaline getirilen yüksek para cezaları ve ek yaptırımlar, sürücüleri ciddi şekilde etkileyecek. Amaç, hem trafik güvenliğini artırmak hem de özellikle ölümcül kazalara yol açan ihlallere caydırıcı önlemler getirmek.

Tasarıya göre en dikkat çeken maddelerden biri, trafikte saldırgan davranışlara yönelik. Başka bir aracı kasten ve ısrarla takip etmek ya da araçtan inip saldırı girişiminde bulunmak, 180 bin TL para cezası ve 60 gün süreyle ehliyete el koyma yaptırımıyla karşılanacak.

Polisin “Dur” ihtarına uymayanlara 200 bin TL ceza kesilecek. Araç kullanırken telefonla konuşmanın bedeli 5 bin TL’ye çıkarılırken, emniyet kemeri takmamanın cezası da 2 bin 500 TL olacak.

Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 40 bin TL’ye yükselirken, ehliyeti iptal edildiği halde direksiyon başına geçenler 200 bin TL ceza ödeyecek. Trafikte makas atanlar 180 bin TL, drift yapanlar ise 140 bin TL ceza ile karşılaşacak.

Ambulans ya da itfaiye araçlarına yol vermeyen sürücülere 46 bin TL ceza uygulanacak. Sahte plaka kullananlara ise rekor düzeyde, 280 bin TL para cezası verilecek.

Alkollü araç kullanmanın cezası 25 bin TL olarak belirlenirken, ölümlü veya yaralanmalı kazalarda olay yerini terk edenlere 46 bin TL para cezasının yanı sıra 3 yıla kadar hapis cezası da gündemde. Ayrıca alkol muayenesinden kaçan sürücüler — alkollü olmasalar bile — 2 yıl boyunca ehliyetlerine el konulması riskiyle karşı karşıya kalacak.

Yetkililer, tasarının kabul edilmesi halinde cezaların caydırıcılığının ciddi oranda artacağını, özellikle tehlikeli sürüş ve kamu güvenliğini tehdit eden ihlallerin azalmasının hedeflendiğini belirtiyor.