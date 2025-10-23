AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan komisyonda kabul edilen teklif, kayıt dışı ekonomiyle mücadele, vergi adaletinin güçlendirilmesi, kamu gelirlerinin artırılması ve bütçe dengesinin sağlanması hedeflerini taşıyor.

Yeni düzenlemeyle, bir takvim yılı içinde elde edilen mesken kira gelirlerinde uygulanan genel vergi istisnası kaldırılıyor. Artık sadece emekli, malul, dul ve yetim aylığı alanlar bu istisnadan yararlanabilecek. Böylece kira gelirlerinde vergi tabanı genişleyecek, kayıt dışı kazançların önüne geçilmesi amaçlanacak.

Kredili ve kredisiz konut alımlarında uygulanan vergi avantajındaki farklılıklar azaltılacak. Krediyle alınan ve kiraya verilen gayrimenkuller için ödenen faizlerin gider yazılmasında yeni sınırlamalar getiriliyor. Amaç, vergi yükünü tüm mükellefler arasında eşitlemek.

Ayrıca dördüncü geçici vergi dönemi yeniden sisteme dahil ediliyor. Böylece işletmeler, kazançlarını artık 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemler halinde beyan edecek.

Borsa İstanbul’da işlem gören yatırım fonlarındaki bir yıllık elde tutma istisnası, artık sadece belirli fonlar için geçerli olacak.

Sadece nitelikli yatırımcılara satılan, TEFAS’ta işlem görmeyen serbest fonlar bu istisnadan yararlanamayacak.

Gayrimenkul alım-satımında beyan edilen bedelin emlak vergisi değerinden düşük olması halinde cezalar ağırlaştırılıyor.

Gerçeğe aykırı beyanlarda, vergi ziyaı cezası yüzde 25’ten bir kata çıkarılacak.

Büyükşehirlerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına ait taşıtlar, motorlu taşıtlar vergisinden muaf olacak.

Noterlerde yapılan sıfır ve ikinci el araç satış işlemleri için artık nispi noter harcı alınacak.

Bu harç, satış bedeli üzerinden hesaplanacak ve belirli bir alt sınırdan az olamayacak.

Düzenlemeyle noter satışlarında mevcut harç istisnası da kaldırılıyor.

Yeni teklifle, özel sağlık kuruluşları, veteriner muayenehaneleri, diş klinikleri ve hayvan hastaneleri yıllık harç ödeyecek.

Ayrıca kıymetli maden ruhsatları, ikinci el araç ve taşınmaz ticareti belgeleri ile ticari havacılık ruhsatları da yıllık harca tabi olacak.

Vakıf üniversitelerinde öğrenim ücretleri, artık mütevelli heyetinin kararıyla, ancak YÖK esasları dikkate alınarak belirlenecek.

Yeni formüle göre ücret artışları, haziran ayı ÜFE ve TÜFE artış oranlarının ortalaması esas alınarak hesaplanacak.

Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı 2026 Avrupa Ligi Finali, 2027 Konferans Ligi Finali ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası organizasyonları için UEFA ve yabancı katılımcılara yönelik KDV, gelir ve kurumlar vergisi istisnası getiriliyor.

Bu kapsamda doğan KDV yükümlülükleri, indirim ve iade hakkına sahip olacak.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)’nde devlet katkısı oranını, Cumhurbaşkanı artırma veya sıfıra indirme yetkisine sahip olacak.

Bu adım, mali hedefler doğrultusunda sistemin esnek yönetilmesini sağlayacak.

Kendi namına çalışanların durdurulan sigorta sürelerini canlandırma prim oranı yüzde 45’e çıkarılıyor.

Ayrıca genç girişimcilere sağlanan bir yıllık prim desteği kaldırılıyor.

Uzun vadeli sigorta prim oranlarında artış yapılırken, asgari ücretin 7,5 katı olan prime esas kazanç üst sınırı 9 kata yükseltiliyor.

SGK’dan maaş alanların gecikmiş prim borçları, artık aylıklarının yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde kesilerek tahsil edilebilecek.

2025’teki sözleşme bedelinin altında kalan tahakkuklar için üniversite hastanelerine destek sağlanacak. Bu tutarlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Kahramanmaraş merkezli depremler ve 2025 bütçe gereksinimleri nedeniyle, Hazine’nin net borç kullanım limiti artırılacak. Amaç, nakit rezervinin korunması ve kamu finansmanının sürdürülebilirliği.

Ayrıca Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, mal varlıklarını teminat göstererek kamu bankalarından iç borçlanma yapabilecek.

Dernek ve vakıfların kesinti yoluyla vergilendirilmiş kira, faiz ve menkul gelirleri için tanınan iktisadi işletme sayılmama süresi, 2035 yılı sonuna kadar uzatıldı.

Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen teklifin önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyor.

Kabul edilmesi halinde yeni yasa; kira gelirlerinden araç satışlarına, sağlık kuruluşlarından tapu işlemlerine kadar geniş bir alanı doğrudan etkileyecek.