Türk Hava Yolları (THY), 2025 yılı hostes maaşlarını açıkladı. Yeni maaş tablosu ve şirketin sunduğu avantajlar, kabin memurları için çekici şartlar sunuyor. Hem yeni başlayan hem de deneyimli hostesler için dolgun maaşlar dikkat çekiyor.

THY’de hostes maaşlarında ekstra ödemeler dâhil önemli bir artış yaşandı. İşe yeni başlayan bir hostesin maaşı 70 bin ila 100 bin liraya yükselirken, deneyimli hosteslerin maaşları 100 bin ila 160 bin liraya çıktı.

Uzun saatler uçan veya yönetici pozisyonunda olan kabin memurları bu aralığın üstünde kazanabiliyor.

Uçuş tazminatları

Yurt içi ve yurt dışı uçuşları için ekstra ödemeler mevcut.

Uzun menzilli uçuşlarda, günlük tazminatlar bin lira ile 7 bin 500 lira arasında değişiyor.

Konaklama ve yemek imkânları

Yurt dışı uçuşlarında otel konaklaması ve yemek masrafları THY tarafından karşılanıyor.

Fazla mesai ve ek ödemeler

Fazla mesailer, uluslararası standartlara uygun şekilde ek ödeme olarak yansıtılıyor.

Sağlık sigortası avantajları

Tüm kabin memurları, kapsamlı sağlık sigortası imkanlarından faydalanıyor.

Harcırah ve ek kazançlar

Yurt dışı uçuşlarından elde edilen ek ödemelere ek olarak günlük harcırah da ödeniyor.