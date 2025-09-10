Borsa İstanbul’da şirketlerin 2026’nın ilk 6 aylık mali tabloları ve aracı kurum-bankaların hedef fiyat analizleri sonrasında gelecek 12 aya ilişkin en yüksek getiri potansiyeli taşıyan hisseler belirlendi. ForInvestHaber’in 30 farklı kurum ve bankadan derlediği verilere göre, Astor Enerji lider konumda yer aldı.

Astor Enerji zirvede

Dört farklı aracı kurum ve bankanın hedef fiyat verdiği Astor Enerji (#ASTOR) için belirlenen ortalama hedef fiyat 220,65 TL. Mevcut fiyatına göre potansiyel getiri %94,23 olarak hesaplandı.

İlk 5 hisse ve getiri potansiyeli

Gelecek 12 ayda yatırımcıya yüksek getiri sunması beklenen ilk 5 hisse:

Hisse Adı Sembol Getiri Potansiyeli Astor Enerji ASTOR %94,23 Anadolu Sigorta ANSGR %90,54 Anadolu Hayat ANHYT %87,31 Ülker ULKER %84,63 Migros MGROS %84,37

En az 5 hedef tahmini alan ilk 10 hisse

Astor Enerji dışında en yüksek getiri potansiyeline sahip hisseler:

Hisse Adı Getiri Potansiyeli Anadolu Sigorta %90,54 Anadolu Hayat %84,63 Ülker %84,63 Migros %84,37 Anadolu Grubu Holding %79,7 TAV Havalimanları - Sabancı Holding - Koç Holding - Turkcell - Şok Marketler - Coca-Cola İçecek -

Sektör bazlı öne çıkan hisseler

Sigorta ve gıda sektörü hisseleri, yatırımcılar için önümüzdeki dönemde yüksek getiri fırsatları sunuyor. Ayrıca holdingler, telekom ve havacılık şirketleri de ilk 10 listesinde yer alıyor.