Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle birlikte bisiklet, motosiklet, elektrikli bisiklet ve traktör kullanıcılarına koruyucu ekipman zorunluluğu getirildi. Yeni düzenleme bugün yürürlüğe girdi.

TRAFİKTE YENİ DÜZENLEME YÜRÜRLÜKTE

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeye göre bisiklet, motosiklet, elektrikli bisiklet ve T3 kategorisindeki traktör kullanıcılarına koruyucu ekipman kullanma zorunluluğu getirildi.

ELDİVEN VE GÖZLÜK TAKMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Yönetmeliğe göre, sürücülerin koruma başlığı (kask) ve koruma gözlüğü takması artık zorunlu hale geldi.

Ayrıca, motosiklet sürücüleri ve arka yolcular için koruyucu eldiven takma şartı da getirildi.

Bu zorunluluk, 2001 yılı sonrası üretilen T3 kategorisindeki traktörleri de kapsıyor.

EGM YENİ DÜZENLEMEYİ ELEKTRONİK SİSTEMLE YÜRÜTECEK

İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı değişiklik kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sürücü ve araç sicillerine ilişkin işlemleri elektronik ortamda kamu kurumları ve özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşabilecek.

KORUYUCU EKİPMAN TAKMAYANA 993 TL CEZA

Yeni yönetmeliğe göre, koruyucu ekipman takmayan sürücülere uygulanacak para cezası 993 TL olarak belirlendi.

Bu ceza, can güvenliğini tehlikeye atan durumlarda anında uygulanacak.