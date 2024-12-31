Pasifik Okyanusu’nda yer alan Yeni Zelanda, 2025 yılına havadan süzülen renkli ışıklarla adım attı. Ülke, Auckland ve Wellington şehirlerinde büyük bir kutlama yaptı.

Yeni yıla renkli başlangıç

Yeni Zelanda, 2025 yılına TSİ 14.00 itibariyle girdi. Yılbaşı kutlamaları, ülkenin en büyük şehirlerinden Auckland ve Wellington’da gerçekleştirilen muazzam havai fişek gösterileriyle taçlandı. Renkli ışıklar geceyi aydınlatırken, kutlamalar ülke çapında coşkulu bir şekilde devam etti.

Avustralya sıra bekliyor

Yeni Zelanda'nın ardından, Avustralya da TSİ 16.00'da 2025 yılına girecek. Yılbaşı kutlamaları, Pasifik bölgesinin diğer ada ülkelerinde de büyük bir heyecanla karşılanacak.