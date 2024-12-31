Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, motosiklet tamircisi Gürhan Üzer (42), 20 gün önce boşandığı eşi Pınar Zorlu’yu (36) benzin dökerek ateşe verdi. Olay, Şirinyalı Mahallesi’nde Zorlu’nun çalıştığı iş yerinin önünde meydana geldi. Ağır yaralanan Zorlu hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Tartışma dehşete dönüştü

Olay, Gürhan Üzer’in 11 Aralık’ta boşandığı Pınar Zorlu’yu iş yerinde takip etmesiyle başladı. Üzer, yanında getirdiği benzin dolu kovayı Zorlu’nun üzerine döktü ve çakmakla ateşe verdi. Kaçmaya çalışan kadın, çevredekilerin yangın söndürme tüpüyle müdahalesiyle kurtarıldı. Ancak Zorlu’nun yüzü, elleri ve ayaklarında ağır yanıklar oluştu.

Tanıklar dehşeti anlattı

Olayın tanıklarından Dursade Öner, “Bir çığlık duydum ve hemen koştum. Trafikten dolayı geç kalınca adam kadını yakmıştı. Yangın tüpüyle söndürdük ama kadın tamamen yanmıştı. Yüzü ve saçları kavrulmuştu, gözü görmüyordu” dedi.

Fail yakalandı ve itiraf etti

Polis, olayın ardından 1 saat içinde şüpheli Gürhan Üzer’i yakalayarak gözaltına aldı. Üzer, Cinayet Büro Amirliği’nde verdiği ifadesinde, “Boşandıktan sonra bana çocuğumu göstermiyordu. Sabah akaryakıt istasyonundan benzin aldım. Konuşmak istedim ama tartışınca bu olayı gerçekleştirdim” dedi.

Daha önce uzaklaştırma kararları alınmıştı

Pınar Zorlu’nun, eski eşi hakkında daha önce 3-4 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

Hastanede tedavi altında

Vücudunda ağır yanıklar oluşan 1 çocuk annesi Zorlu, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yanık Merkezi’nde tedavi altına alındı. Durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.