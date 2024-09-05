31 Mart yerel seçimlerinde birçok belediyeyi kazanan Yeniden Refah Partisi'nde yaşanan istifalar, partinin elde ettiği başarının gölgesinde kalıyor. Şanlıurfa ve Yozgat'ta AK Parti'den ayrılan isimleri aday göstererek dikkat çeken Yeniden Refah Partisi'nde, üst düzey iki ismin daha partiden ayrılacağı iddiaları gündemde.

Kasım Gülpınar istifa etti, Bağımsız devam edecek

Yeniden Refah Partisi’nden ayrılan 7 belediye başkanının ardından, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar da partisinden istifa etti. Gülpınar, sosyal medyada paylaştığı bir video ile istifasını duyurdu ve üç farklı partiden teklif aldığını belirterek bir süre bağımsız olarak yoluna devam edeceğini açıkladı.

Siyasi gerginlikler ve AK Parti'nin tepkileri

Gülpınar’ın istifasının ardından, partiden iki üst düzey ismin daha ayrılacağı konuşuluyor. Elips Haber'den Kadir Gürhan’ın haberine göre, Yeniden Refah Partisi Sözcüsü Suat Kılıç ve Konya Milletvekili Ali Yüksel’in de partiden ayrılacağı iddia ediliyor. AK Parti kulislerinde, Kılıç ve Yüksel'in AK Parti'ye katılmak üzere olduğu ve Kılıç'ın parti yönetiminde önemli bir göreve getirileceği öne sürülüyor.

Erbakan’ın açıklamaları ve AK Parti'nin yanıtı

AK Parti’den üst düzey yetkililer, Suat Kılıç’ın Yeniden Refah’tan kırgın bir şekilde ayrıldığını belirtiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kongre sürecinde Kılıç’a yeni bir görev vereceği belirtiliyor. Öte yandan, Suat Kılıç’ın Yeniden Refah Partisi içinde kendisine yönelik operasyonlar yapıldığını Fatih Erbakan’a ilettiği öğrenildi. Kılıç’ın "Son Ispartalı" adlı kitabında Necmettin Erbakan hakkında kullandığı ifadelerin parti içinde kriz yarattığı ve birçok parti üyesinin Kılıç’ın istifasını istediği iddia ediliyor.