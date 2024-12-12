Sağlık Bakanlığı, son dönemde yaşanan "Yenidoğan Çetesi" skandalı ile birlikte sağlık tesislerindeki denetimlerini önemli ölçüde artırdı. Bu yıl gerçekleştirilen 60 binden fazla denetimde, 229 özel sağlık kuruluşunun faaliyetleri durdurulurken, 1507 tesis ise mevzuata aykırılıkları nedeniyle idari para cezası aldı. Ayrıca, 160 tesis hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Ocak 2024'ten bu yana yapılan denetimlerde, "Yenidoğan Çetesi" soruşturması kapsamında, 10 özel hastanenin ruhsatı iptal edildi. Sağlık Bakanlığı, bu süreçte hem özel hem de kamu hastanelerindeki sistemsel sorunları masaya yatırarak, önemli düzenlemelere gitme kararı aldı.

Denetimlerde yeni dönem başlıyor

Bakan Kemal Memişoğlu'nun öncülüğünde, özel hastaneler için yeni bir mevzuat çalışması başlatıldı. Ruhsatlandırma, hizmet ve kalite standartları, fiyatlandırma politikaları gibi birçok alanda yenilikler getirilmesi planlanıyor. Bu düzenlemeler, kamu ve özel hastaneler arasındaki sağlık hizmetlerinin sunumu süreçlerini de kapsayacak şekilde genişletilecek.

Denetim süreçlerini daha etkin hale getirmek isteyen Bakanlık, yapay zeka ve risk yönetimi sistemleri kullanarak daha şeffaf bir denetim modeli kurmayı hedefliyor. Bu yeni sistem, yoğun bakım ünitelerinden genel bölümlere kadar her alanda uygulamaya konulacak.

Habersiz denetimler yapılacak

Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde başlatılacak habersiz denetimler, doğru tedavi protokollerinin uygulanıp uygulanmadığını denetlemeye odaklanacak. Aynı denetim yaklaşımı, acil servisler ve yetişkin yoğun bakım ünitelerine de genişletilecek.