2024 yılının ilk çeyreğinde, yerli turistlerin yeme-içme harcamalarında önemli bir artış yaşandı. TÜİK'in verilerine göre, bu dönemde yerli turistlerin toplam seyahat harcamaları içinde yeme-içme harcamaları %33,3 oranında pay alarak 15 milyar TL'yi aştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, 2024'ün ilk çeyreğinde yerli turistlerin yurt içindeki seyahat harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre %103,2 artarak 45 milyar 262 milyon TL'ye ulaştı. Bu harcamaların 15 milyar 64 milyon TL'lik kısmı yeme-içme için yapıldı, bu da geçen yıla göre %91,4'lük bir artışı işaret ediyor.

Artışın nedenleri

Bu artışın temel sebeplerinden biri, gıda fiyatlarında yaşanan genel artış oldu. Restoran, kafe ve lokantalardaki fiyat artışları, yerli turistlerin tatil bütçelerini zorladı. Harcamalar içindeki diğer büyük kalemler ise ulaştırma (%28,8) ve konaklama (%10,9) harcamaları oldu. Ulaştırma harcamaları %80,8, konaklama harcamaları ise %127,3 oranında artış gösterdi.

Yakınları ziyaret ön planda

Yerli turistlerin seyahat amaçları arasında %64 ile yakınları ziyaret ilk sırada yer aldı. "Gezi, eğlence, tatil" amacıyla yapılan seyahatler %22,5 oranında gerçekleşirken, sağlık amaçlı seyahatler %6,6 oranında kaldı.

Bu veriler, yerli turistlerin harcamalarında dikkat çeken bir artışı ortaya koyuyor ve bu artışın büyük bir kısmı, yeme-içme gibi temel ihtiyaçlardan kaynaklanıyor. Yerli turistlerin seyahat başına ortalama harcama miktarı ise 4.593 TL olarak kaydedildi.