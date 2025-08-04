Ege Üniversitesi dijital çağın gereksinimlerine öncülük ediyor

Yapay zekâ, büyük veri ve dijitalleşme temelli yeni nesil eğitim modellerine odaklanan Ege Üniversitesi, Ege Meslek Yüksekokulu bünyesinde geçen yıl açılan “Otonom Sistemler Teknikerliği”, “Oyun Geliştirme ve Programlama” ile “Önyüz Yazılım Geliştirme” ön lisans programlarıyla dikkat çekiyor. Bu üç program, üniversite adaylarından yoğun talep görüyor.

Dijital Türkiye vizyonuyla uyumlu eğitim

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitenin Cumhurbaşkanlığı’nın “Dijital Türkiye” vizyonu doğrultusunda kapsamlı bir dijital dönüşüm gerçekleştirdiğini ifade etti. Budak, “Tam akredite, öğrenci odaklı Araştırma Üniversitemiz, bilişim ve teknoloji odaklı projeleriyle öne çıkıyor. Türkiye’de açılan dört siber güvenlik MYO’sundan biri de üniversitemizde yer alıyor” dedi.

Üniversite adaylarından yoğun talep var

2024-2025 eğitim öğretim yılında ikinci kez öğrenci alacak bu üç program, yapay zekâ ve teknoloji alanlarına ilgi duyan gençlerden büyük rağbet görüyor. Özellikle oyun geliştirme ve yazılım gibi geleceğin mesleklerine hazırlayan alanlar, dijital sektörde çalışmak isteyen öğrencilerin öncelikli tercihi oluyor.

“Geleceğin teknolojilerine yön vereceğiz”

Rektör Budak, “Teknolojinin geleceğine yön verecek gençleri dijital sektöre kazandıracağız. Dijitalleşme alanında nitelikli akademik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gelecekte dünyada söz sahibi olmak için dijital dünyaya hâkim olmak şart. Ege Üniversitesi olarak, bu alanda öncü olmaya kararlıyız” dedi.

Destek ve teşvik vurgusu

Prof. Dr. Budak, dijitalleşme vizyonuna sundukları katkıdan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a teşekkür ederek, Ege Üniversitesi’nin dijital çağın ihtiyaçlarını karşılayan örnek modellerle yoluna devam ettiğini belirtti.