Yeşilçam'ın usta oyuncularından, özellikle 90'lı yıllarda "Mahallenin Muhtarları" dizisindeki Müzevir Müzeyyen karakteriyle hafızalara kazınan Sevil Üstekin'in vefat haberi, sanat camiasını yasa boğdu. Acı haberi ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, sosyal medya hesabından duyurdu.

"Nur içinde yatsın inşallah"

Onur Akay, yaptığı paylaşımda, "Değerli oyuncumuz Sevil Üstekin’i kaybettik. Kendisi ile Mahallenin Muhtarları dizisinde rol aldığımda tanışmıştım. Çok özel ve güzel günlerimiz oldu, beraber fasıllar yaptık. Nur içinde yatsın inşallah." ifadelerini kullanarak, annesi Gülten Gürses Akay ve Sevil Üstekin ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını da paylaştı.

Sevil Üstekin, özellikle Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı "Kapıcılar Kralı" filmiyle Yeşilçam'ın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Sinema ve televizyon dünyasında pek çok başarılı projede yer alan Üstekin, oyunculuk kariyerine 1969 yılında "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı" oyunu ile adım attı. Bizim Tiyatro, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu gibi önemli tiyatro topluluklarında çalıştı ve sahnelerde de izleyicilerin gönlünde taht kurdu.

Televizyon ekranlarında ise "Mahallenin Muhtarları" dizisindeki Müzevir Müzeyyen karakteri ile geniş kitlelere ulaştı ve Türk dizi tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Ardından "Koçum Benim," "Erkeksen Seyret," "Memur Muzaffer" gibi dizilerde de rol alarak ekran yolculuğuna devam etti. Son olarak, TRT1'de yayınlanan "Yerden Yüksek" dizisi ile ekranlara dönüş yapmıştı.