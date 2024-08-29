Sevilen oyuncuya son veda

"Kapıcılar Kralı" ve "Şaban Oğlu Şaban" gibi klasiklerle tanınan Sevil Üstekin, diyabete bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti. 79 yaşındaki usta oyuncu için Kadıköy'de cenaze töreni düzenlendi.

Sanat camiası cenazede buluştu

Cenazeye sanat dünyasından Erol Evgin, Hasibe Eren, Açelya Akkoyun gibi ünlü isimler katıldı. Üstekin, ailesi ve dostlarının gözyaşlarıyla Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi.

Erol Evgin: Eski dostumdu

Cenaze törenine katılan sanatçı Erol Evgin, "Sevil, çok eski bir dostumdu. Zarif bir hanımefendiydi, iyi bir aktristi. Mekanı cennet olsun," dedi.