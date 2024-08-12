Karabağlar istikameti üzerindeki Yeşildere Caddesi'nde son duraklar mevkiinde bir araç arızalandı. Olay yerine intikal eden ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini alarak aracın yol dışına çekilmesi için çalışmalara başladı.

Arızalanan aracın bulunduğu noktadan geriye doğru yoğun bir trafik akışı gözlemlenirken, akım sonu Ankara Caddesi Özkanlar mevkiinde oluştu. Güzergahı kullanacak olan sürücülerin dikkatli olmaları ve alternatif yolları değerlendirmeleri önemle rica edilir.

Konu ile ilgili gelişmelerden vatandaşlar bilgilendirilmeye devam edilecektir.