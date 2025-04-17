Bornova Belediyesi, İzmir’in 8500 yıllık geçmişine ışık tutan Yeşilova Höyüğü’nde doğa, tarih ve beden farkındalığını buluşturan etkinlikler düzenliyor. Hem çocuklara hem yetişkinlere yönelik bu etkinlikler, kültürel mirası yaşatarak toplumsal iyi oluşa katkı sunmayı amaçlıyor.

Çocuklara yönelik hikâyelerle yoga ve arkeoloji turu

Bornova Belediyesi Müze Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen “Hikâyelerle Çocuk Yogası”, çocukları yoga ile tanıştırırken aynı zamanda Yeşilova Höyüğü’nün tarihine doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Eğitmen İrem Tuna eşliğinde gerçekleşen etkinlikte, çocuklar hem bedenleriyle barışıyor hem de geçmişle bağ kuruyor.

Etkinlik sonrası çocuklar, arkeologlar eşliğinde kazı alanında rehberli bir tura katılıyor. İzmir’in bilinen en eski yerleşim alanını keşfetme fırsatı sunan bu deneyim, 27 Nisan ve 4 Mayıs 2025 tarihlerinde yeniden gerçekleştirilecek.

Yetişkinler için doğada nefes ve sanat terapisi

Yetişkinlere yönelik etkinlikler kapsamında ise “Doğada Nefes Egzersizleri ve Sanat Terapisi” programı dikkat çekiyor. Duygu Örerel ve Nur Eğigün tarafından yürütülen bu buluşmalar, doğayla bütünleşmeyi, bedensel rahatlama ve duygusal dengeyi hedefliyor.

Etkinlikler, 19 ve 26 Nisan 2025 Cumartesi günleri saat 10.00-12.00 arasında “Matını Al Gel” çağrısıyla Yeşilova Höyüğü’nde gerçekleşecek.

Başkan Eşki: “Tarihi nefes alan bir kültüre dönüştürüyoruz”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Yeşilova Höyüğü’nün sadece bir arkeolojik alan değil, yaşayan bir kültür ve yaşam alanı olduğunun altını çizdi:

“Çocuklarımızı ve hemşehrilerimizi 8500 yıllık bu köklü tarihle buluşturmak, onların bedensel ve ruhsal iyi oluşuna katkı sağlamak bizim için çok değerli. Tarihi sadece korumakla kalmıyor, onunla birlikte nefes alan bir kent kültürü inşa ediyoruz.”