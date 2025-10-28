Son dakika: İstanbul ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe yol açan sarsıntıyla ilgili AFAD ve Kandilli Rasathanesi ilk verileri paylaştı. Depremin merkez üssü ve büyüklüğüne dair detaylar açıklanıyor.

Deprem İstanbul ve çevresinde hissedildi

Kent genelinde birçok bölgede hissedilen deprem vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu. Sarsıntı, özellikle yüksek katlı binalarda belirgin şekilde hissedildi.

AFAD ve Kandilli’den açıklama bekleniyor

Depremin büyüklüğü ve derinliğiyle ilgili resmi açıklamaların Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi tarafından kısa süre içinde paylaşılması bekleniyor.

Vatandaşlardan ilk tepkiler sosyal medyada

Deprem sonrası birçok kullanıcı sosyal medyada sarsıntıyı hissettiklerini belirtti. Özellikle İstanbul’un Avrupa yakası ve çevre illerde kısa süreli endişe yaşandı.

Uzmanlardan ilk değerlendirme

Deprem uzmanları, İstanbul ve Marmara bölgesindeki bu tür sarsıntıların, bölgede biriken enerjiyle ilgili “normal fay hareketleri” olabileceğine dikkat çekiyor.