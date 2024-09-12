Haberekspres Gazetesi'nden Burcu Yanar'ın haberine göre, İzmir’de Mayıs 2024’te kurulan Su Derneği, su tasarrufu ve verimliliği konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Dernek, 22 Mart 2025 Dünya Su Günü'nde büyük bir su festivaline dönüşmesi planlanan ‘Su Verimliliği ve Su Tasarrufu Çalıştayı’ düzenlemeyi hedefliyor. Etkinlikte, kompozisyon yarışmaları ve su topu gibi çeşitli aktiviteler yer alacak, ayrıca kamu ve STK temsilcileri, su ekipmanı üreticileri gibi geniş bir katılım sağlanacak. İzmir, bu girişimle su tasarrufu konusunda örnek bir model oluşturmayı planlıyor.

İzmir’de 2024 yılı Mayıs ayında kurulan Su Derneği, su tasarrufu konusunda farkındalık sağlamayı amaçlıyor. Su Derneği Kurucu Başkanı Ozan Yeşiltepe, ‘Su Verimliliği ve Su Tasarrufu Çalıştayı’ yapmayı hedefliyor.

Su krizi dünyada herkesin hissettiği ve bildiği bir mesele haline geldiğini dile getiren Yeşiltepe, “Bu sebeple biz İzmir’de Türkiye’ye yayılan bir su çalıştayı gerçekleştirmek istiyoruz. Bu çalışma daha önce Torbalı’da ticaret odası ve kaymakamlık işbirliğiyle çok lokal olarak gerçekleştirilmiş. En kapsamlı olarak ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Su Verimliliği ve Su Tasarrufu Çalıştayı‘ adı altında düzenlenmiş. Bizler de net bir tarih olmamakla birlikte çalışmamızı 22 Mart 2025 Dünya Su Günü’nde hayata geçirmek niyetindeyiz ve bu çalıştayın kapsamlı bir su festivaline dönüşmesini istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Festivalde neler olmalı?

Su festivalinin geniş kapsamlı olması gerektiğini de vurgulayan Yeşiltepe, “Yapılacak olan su festivalinde tüm kamu ve STK’ların yanı sıra musluk v su ekipmanı üreticilerinin, müftülüklerin site yöneticilerinin de olmasını temenni ediyorum. Bu festivalde ödüllü çeşitli kompozisyon yarışmaları yapılabilir. Çocuklar bu yarışma sayesinde hem su tasarrufu hakkında araştırma yapar hem de ufukları genişler. Edebiyata ilgisi olmayan çocuklarımız için su topu ve su koşusu gibi yarışmaları düzenlensin” önerilerinde bulundu.

İzmir örnek olacak

“Küresel iklim krizi ile ilgilenen çok sayıda dernek var ancak su krizi üzerine çalışan tek dernek biziz” diyen Başkan Yeşiltepe, “İzmir’de ise bu çalışmayı yapabileceğimiz en iyi kurum İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ydü. İZSU’nun başındaki Gürkan Erdoğan, çok yetenekli ve vizyon sahibi biri. Bu konuyla ilgili ilk ona gittiğimizde bizi çok iyi karşıladı. Bir de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bu anlamda önemli adımlar atıyor. İzmir’in su tasarrufu ve su verimliliği konusunda örnek bir model ortaya çıkartacağını düşünüyorum” dedi.

Su tasarrufu şart

Dünyadaki kullanılabilir suyun sadece yüzde 2 buçuğunun kullanıldığını da dile getiren Ozan Yeşiltepe, “İnsanlık bu suyu o kadar hoyrat bir şekilde kullanmış ki İnsani Gelişim Raporu’nda ‘İnsanlık tarihinde ilk kez insan kökenli tehlikelerin doğal tehlikelerden daha büyük boyutlara geldiği bir çağı yaşıyoruz’ deniyor. İnsanlar doğanın bin senede görebileceği zararı yüz senede vermişler. 1 litre atık suyu arıtmak için bile 8 litre temiz suya ihtiyacımız var. Bu yüzden suyu tasarruflu ve verimli kullanmamız şart” diye konuştu.