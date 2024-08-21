Ticaret Bakanı Ömer Bolat, düzenlemeyle birlikte emlak ilanlarının artık yalnızca taşınmaz sahipleri veya onların birinci ve ikinci dereceden yakınları tarafından yetkilendirilen işletmeler aracılığıyla verilebileceğini belirtti. Bolat, bu sistemin 15 Eylül'de devreye alınacağını ve yılbaşından itibaren zorunlu hale geleceğini söyledi.

Yeni düzenleme, sahte ve aldatıcı ilanların önüne geçmeyi, ilan kirliliğini azaltmayı ve tüketici mağduriyetlerini en aza indirmeyi amaçlıyor. Yetki belgesi olmayan emlakçılar ilan girişi yapamayacak ve kurallara uymayanlar, ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalacak.

Sıkı denetimler geliyor

Bakan Bolat, doğrulanmamış ilanların sosyal medya dahil hiçbir platformda yayımlanamayacağını ve bu tür ilanların sıkı denetimlere tabi tutulacağını vurguladı. Sisteme entegre olmayan ilanlar yayından kaldırılacak ve ilgili emlakçılara idari yaptırımlar uygulanacak.

Sektör için kritik bir adım

Bolat, taşınmaz ticaretinde şeffaflık ve güveni artıracak bu sistemin, emlak sektörü için önemli bir adım olduğunu ifade etti. İlerleyen dönemde, sektör paydaşlarının görüşlerine de yer verilerek sistemin geliştirilmesi hedefleniyor.