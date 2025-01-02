Eskiden güzellik yarışmalarında seçilen güzele dilek ve istekleri sorulurdu. Değişmez cevap dünya barışı idi konuyla hiç ilgileri olmadığı halde.

Şimdi ise önce piyango bileti rüyası görmeye başladı insanlar. Bunu destekleyen ve umutları çoğaltan ise “4 milyon çıktı” diye yolda bağırarak koşan biri oldu. “Ona çıktı ya bu yılda bana çıkarsa!” diye azalan piyango kuyrukları arttı. Hatta para çıkarsa Allah duysun diye de “Önce şehit ailelerine ve fakir öğrencilere yardım edeceğim, sonra da kendime” deyip farklı mesaj verenleri mi ararsın, evlilik hayalleri kuranları mı? Ben bu konuda oldukça seçiciyim. Ne bağırana inanırım ne de umut dağıtanlara.

Yeni yıl mesajları da öyle… Herkes yeni yıl için umutlarını yansıtan dilekler sunarken dünyanın bir çok yerinde savaş ve açlıklar devam ediyor. Bir gün aynı durumda kalabileceğimizi düşünüp tedbir almak yerine gözlerimizi ve kulaklarımızı kapamak daha güvenli geliyor galiba.

İnsan oğlu teknolojiye esir oldukça aralarındaki sevgi bağı azaldığından beri savaşları online izleyip korkularımızla baş başa kalıyoruz.

Hep söylüyorum, okullarda küçük sınıflardan itibaren “Hayatta Kalma” dersi zorunlu olmadıkça alınacak tedbir devlet gücünü, meclisi, askeri ve polisini ilgilendirir.

Biz hem bilgi sahibi olmalı hem de çocuklarımızı acil durumlar için yetiştirmeliyiz. Onları korumanın ilk adımıdır bu. Biz değişmeli, önce eğitim ve bilginin gücüne inanırken bir yandan da birlik, beraberlik, hoşgörü ve sevgi çemberini genişletmeliyiz. Birbirimize olan tahammülün azalması cehalettir. Bilgi, sevgi ve beraberlik ile donatılırsa anlamlı olur. Bölüne bölüne, nefret ede ede, diğer ülkelerde olanlara bakın. Ortada memleket kaldı mı? Yüreğimizi sevgiyle, komşumuza, arkadaşımıza ve yurttaşımıza açarsak. Herkes birbirine hoşgörü ile bakarsa bütün olarak kalabiliriz. Hangi yeni yıl gelirse gelsin sevgiyle yenilenmiyorsanız yalnız tek ve mutsuz olamaya razısınız demektir.

Aile olmak çok önemli ailenin birbirini koruyup sevmesi çok önemli. Ama aynı sevgiyi çevrene yaymadığında duyduğumuz bencillik sonsuz yalnızlık duygusunu “millet” olma bilincini parçalayacaktır. Oysa bütünün parçası olmaktır önemli olan. Ve farkında mısınız gittikçe “benci”leşiyoruz ve gittikçe yalnızlaşıyoruz.

Haydi ayağa kalkın, dışarı çıkın, bir çocuğu sevindirin, bir hayvanı kurtarın. Bir sosyal amaç için bir araya gelin. Elini uzatanları geri çevirmeyin. Her seferinde onların yüzündeki tebessüm sizin gerçek mutluluğunuz olacaktır.