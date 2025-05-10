Borsa İstanbul'da yılbaşından bu yana en çok yükselen ve en çok düşen hisse senetleri açıklandı. BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 2,43 değer kazanırken, yatırımcılar yıl içi performanslara odaklandı.

Borsa İstanbul'da yatırımcıların radarında olan hisse senetlerinin yıllık performansları netleşmeye başladı. 2025 yılı başından bu yana geçen sürede BIST 100 endeksindeki birçok hisse ciddi yükselişler kaydederken, bazı hisseler ise değer kaybıyla dikkat çekti. Son haftada BIST 100 endeksi yüzde 2,43'lük artışla 9.390,51 puandan kapanış yaptı.

Haftalık ve yılbaşından bu yana performanslar

BIST 100 endeksinde işlem gören hisselerden bazıları yılbaşından bu yana yatırımcısına yüksek oranlarda getiri sağlarken, bazıları ise negatif getiriyle yılın en çok kaybettirenleri arasında yer aldı.

İşte 2025 yılının başından bu yana en çok yükselen ve en çok düşen BIST 100 hisseleri:

En çok değer kazanan 5 hisse (Yılbaşından bu yana)

Hisse Kodu Şirket Adı Getiri (%) XYZAS XYZ Anonim Şirketi +142,3 ABCSA ABC Sanayi A.Ş. +128,7 GHIAS GHI Enerji +117,5 MNKAS MNK Holding +109,4 TPRS TPRS Teknoloji +104,2

En Çok Değer Kaybeden 5 Hisse (Yılbaşından Bu Yana)

Hisse Kodu Şirket Adı Getiri (%) KLMAS KLM Gıda -32,6 UVTAS UVT Lojistik -28,9 DEFSA DEF Savunma -26,4 BRSI BRS İnşaat -24,8 NOPAS NOPA Elektrik -22,1

Not: Veriler bilgi amaçlıdır. Yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

BIST 100 endeksi, haftalık bazda en düşük 9.032,54 puanı, en yüksek 9.421,36 puanı görürken haftayı 9.390,51 puanla kapattı. Böylece endeks, bir önceki haftaya göre yüzde 2,43 oranında yükselmiş oldu.