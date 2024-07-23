Yıldız Sarayı, Türkiye'nin İstanbul ilinde, Beşiktaş ilçesinde Boğaziçi kıyısında yer almaktadır. Çırağan Sarayı ve Ortaköy Camii arasında konumlanmış olan saray, Osmanlı İmparatorluğu döneminde padişahların ikametgâhı olarak kullanılmıştır ve bugün müze olarak ziyaretçilere açıktır. Saray, özellikle Sultan II. Abdülhamid döneminde önem kazanmış ve onun yönetim merkezi olarak hizmet vermiştir. Beşiktaş Meydanı'ndan yaya olarak Yıldız Sarayı'na kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Yıldız Sarayı hangi günler ziyaret edilebilir?

Yıldız Sarayı'nın ziyaret saatleri genellikle şu şekildedir:

Pazartesi: Kapalı

Kapalı Salı-Pazar: 09:00 - 17:00

Ziyaret saatleri dönemsel olarak değişiklik gösterebileceği için gitmeden önce resmi web sitesinden veya telefonla doğrulama yapmanız faydalı olabilir.

Yıldız Sarayı'nın giriş ücreti ne kadar?

Yıldız Sarayı giriş ücreti ile ilgili Milli Saraylar'da henüz bir ücret belirtilmemiştir. Güncel giriş ücretleri için ziyaret öncesinde resmi kaynaklardan bilgi almanız tavsiye edilir.

Yıldız Sarayı'nın önemi

Tarihî Önemi: Sultan III. Selim döneminde inşa edilen Yıldız Sarayı, özellikle Sultan II. Abdülhamid döneminde önem kazanmış ve onun ikametgahı olarak hizmet vermiştir.

Mimari ve Yapılar: Saray kompleksinde çeşitli yapılar bulunur. Bunlar arasında Yıldız Şale Köşkü, Malta Köşkü, Çadır Köşkü ve Yıldız Sarayı Tiyatrosu gibi önemli binalar yer alır.

Bahçeler ve Parklar: Sarayın geniş bahçeleri ve parkları, Osmanlı bahçe mimarisinin güzel örneklerini sergiler. Bu alanlar, huzur veren yürüyüş yolları ve çeşitli bitki türleri ile donatılmıştır.

Müze ve Sergiler: Günümüzde Yıldız Sarayı, müze olarak kullanılır ve Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemine ait eşyalar, mobilyalar ve sanat eserleri sergilenir.