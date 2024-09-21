Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Eyüp Debik atandı. YTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi olan Debik, çevre teknolojileri ve mühendislik alanındaki uzmanlığıyla tanınıyor.

Prof. Dr. Eyüp Debik kimdir?

Prof. Dr. Eyüp Debik, lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) tamamladıktan sonra, yüksek lisans ve doktora derecelerini Yıldız Teknik Üniversitesi’nde (YTÜ) aldı. Akademik kariyeri boyunca çevre mühendisliği, çevre teknolojileri ve su yönetimi alanlarında yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Debik, özellikle atıksuların arıtılması, su kirliliği kontrolü ve nanomalzemelerin kullanımı üzerine önemli araştırmalar gerçekleştirmiştir.

Akademik çalışma alanları

Debik’in çalışma alanları, çevre mühendisliği ve çevre teknolojileri üzerine yoğunlaşmaktadır. Su temini ve arıtımı, su kirliliğinin kontrolü, atıksuların toplanması ve arıtılması gibi konular üzerine derinlemesine çalışmalar yapmıştır. Ayrıca, nanomalzemeler ve mühendislik teknolojileri konularında da önemli bilimsel araştırmalar yürütmektedir. Bu çalışmalar, çevre mühendisliği literatürüne değerli katkılar sunmuştur.

Akademik kariyeri ve yayınları

Prof. Dr. Eyüp Debik, hem ulusal hem de uluslararası platformlarda çevre mühendisliği üzerine çok sayıda bilimsel makale yayımlamıştır. Mühendislik ve teknoloji alanlarındaki araştırmaları, WoS (Web of Science) veritabanında yer almakta olup, akademik dünyada geniş bir yankı bulmuştur.