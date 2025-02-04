Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, saçını kendi boyamak isterken kimyasal yanık yaşadı. Yüzündeki kızarıklıkları sosyal medyada paylaşan sanatçı, takipçilerini endişelendirdi.

Türk müziğinin sevilen ismi Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde yaşadığı talihsiz bir kazayı sosyal medya hesabından paylaştı. Saçlarını kendi boyayan Tilbe, boyanın cildine zarar verdiğini ve kimyasal yanık yaşadığını belirtti.

“Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim”

Yüzündeki kızarıklıkları takipçileriyle paylaşan Yıldız Tilbe, yaşadığı deneyimi şu sözlerle anlattı:

“Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim, kimyasal yanık oldum.”

Sanatçı, peş peşe paylaşımlar yaparak iyileşme sürecini de takipçileriyle paylaştı. Birkaç saat sonra “Veee son halim” notuyla cildinin toparlanmaya başladığını gösteren fotoğraflarını da yayınladı.

“Doktora gittim"

Takipçilerinin yoğun uyarıları sonrası doktora gittiğini açıklayan Tilbe, tedavi sürecini şu sözlerle anlattı: “Doktora gittim, krem ve hap verdi. Verdiği her şeyi uyguluyorum.”

Üç gün önce Nişantaşı’nda görüntülenen Yıldız Tilbe, hem iyileşme süreci hem de ilginç kombinleriyle dikkat çekti. Sanatçının, eski menajeri Haluk Şentürk ile yeniden anlaştığı da ortaya çıktı.