Yıldızspor 45 Fk Sezonu Dualarla Açtı Hedef Bölgesel Amatör Lig!

Yıldızspor 45 Futbol Kulübü, Manisa’nın köklü ekiplerinden biri olarak yeni sezon çalışmalarına coşkulu bir törenle başladı. Takım, kurban kesimi ve dualarla gerçekleştirdiği ilk antrenmanla sahaya indi ve gözünü Bölgesel Amatör Lig’e dikti.

Sezonun ilk adımı atıldı

Yıldızspor 45 Futbol Kulübü, 2024-2025 sezonunda Süper Amatör Ligi'nde üst sıraları hedefleyerek çalışmalarına start verdi. Evrenos Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen sezon açılışında kırmızı-siyahlı takım, kurban keserek ve dua ederek moral depoladı. Kulüp Başkanı Hüseyin Bezci, yönetim kurulu üyeleri, altyapı antrenörleri ve oyuncular törende hazır bulundu.

Açılış antrenmanında teknik direktör Furkan Şapçı yönetiminde kondisyon ağırlıklı bir çalışma yapılırken, yeni transferler de takımla ilk kez sahaya çıktı. Sezon öncesi büyük umutlarla hazırlanan Yıldızspor 45, özellikle yeni transferleriyle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

"Büyük hedefler için çalışıyoruz"

Kulüp Başkanı Hüseyin Bezci, sezon açılışında yaptığı konuşmada hem teknik heyete hem de oyunculara moral veren açıklamalarda bulundu. Bezci, “Onursal Başkanımız Erhan Yıldız’ın kadromuza kazandırdığı yeni oyuncularla birlikte bu sezon hedefimiz büyük. Bölgesel Amatör Lig’e çıkmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Manisa’da takımımıza olan yoğun ilgi bizi motive ediyor” dedi.

Bezci, takımın geçen sezondan daha güçlü bir şekilde lige hazırlandığını belirterek, şunları ekledi: “İnşallah kazasız, sakatlıksız bir sezon geçireceğiz. Transfer çalışmalarımız devam ediyor ve daha da güçlü bir kadroyla lige giriş yapacağız.”

"Oyuncularımız istekli ve hırslı"

Yıldızspor 45’in teknik direktörü Furkan Şapçı da sezonun ilk antrenmanından sonra yaptığı açıklamada, oyuncularının sezona hazır olduğunu ve yoğun bir hazırlık sürecine girdiklerini belirtti. "Takımımızın motivasyonu çok yüksek. Yeni sezon öncesi gerek yeni transferlerimizle gerekse mevcut oyuncularımızla uyum içinde çalışıyoruz" dedi.

Şapçı, özellikle altyapıya da önem verdiklerini ve genç yeteneklerin bu sezon A takımda daha fazla süre alacaklarını vurguladı. Şapçı, "Bu sezon altyapıdan gelen genç oyuncularımızla daha dinamik ve mücadeleci bir takım olacağız" ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmaları devam ediyor

Yıldızspor 45 Futbol Kulübü, sezon öncesi transfer çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. Başkan Hüseyin Bezci, takıma yapılan takviyelerin yeterli olmadığını ve birkaç önemli isimle daha görüşmelerin sürdüğünü belirtti. “Hem A takımımızı hem de altyapımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Transfer görüşmelerimiz hala devam ediyor ve bu sezon önemli başarılar elde etmek için doğru adımlar atıyoruz” dedi.

Yıldızspor 45’in hedefi: Bölgesel Amatör Lig

Yıldızspor 45 Futbol Kulübü, 2024-2025 sezonunda en büyük hedefini Bölgesel Amatör Lig’e yükselmek olarak belirledi. Bu doğrultuda hem yönetim hem de teknik ekip tam kadro sahada yer alarak takımın hedeflerine ulaşması için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Geçen sezon elde edilen tecrübelerle birlikte daha güçlü bir sezon geçirmek isteyen Yıldızspor 45, ligdeki rakipleriyle kıyasıya bir rekabete girmeye hazırlanıyor.

Altyapıdan gelen güçlü destek

Yıldızspor 45’in altyapı antrenörleri de sezonun ilk antrenmanına katılarak takıma destek verdiler. Altyapıdan yetişen oyuncuların A takıma kazandırılması, kulübün uzun vadeli başarı hedefleri açısından büyük önem taşıyor. Başkan Hüseyin Bezci, altyapının güçlendirilmesine özel önem verdiklerini ve Manisa’dan çıkan yetenekli oyuncuların Yıldızspor 45’in geleceğinde önemli rol oynayacağını vurguladı.

Taraftarların desteği çok önemli

Yıldızspor 45’in taraftarları da yeni sezon öncesinde büyük bir heyecanla takımlarını desteklemeye devam ediyor. Manisa’nın futbol sevdalıları, bu sezon Yıldızspor 45’in Bölgesel Amatör Lig hedefine ulaşacağına olan inançlarını her fırsatta dile getiriyorlar. Başkan Bezci, taraftarların desteğiyle büyük bir başarıya imza atacaklarını belirterek, “Taraftarlarımızın desteğiyle bu sezon çok daha güçlü olacağız. Onların bize olan inancı, bizim motivasyonumuzu artırıyor” dedi.