Çocuklar ve aileleri için hazırlanan "Örümcek Adam Karlar Ülkesinde" adlı tiyatro oyunu, 15 Aralık 2024 Pazar günü saat 15:30’da izleyicilerle buluşacak.

Efsanevi Kahraman Yeni Bir Dünyada

Marvel evreninin sevilen kahramanı Örümcek Adam, bu kez bambaşka bir dünyaya adım atıyor. Karlar Ülkesi'nin büyüleyici atmosferinde geçen hikâye, çocuklara eğlenceli ve heyecan dolu bir deneyim sunarken dostluk, cesaret ve yardımlaşma gibi önemli değerleri de anlatıyor.

Aile Boyu Eğlence

Boyoz Akademi Sanat Merkezi’nin yetenekli oyuncuları tarafından sahnelenen bu özel gösteri, tiyatro sever minikler kadar ailelerin de ilgisini çekiyor. İleri teknoloji sahne efektleri ve rengârenk kostümleriyle dikkat çeken oyun, görsel şölen sunmayı vaat ediyor.