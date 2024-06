2024 yılının ortalarında olmamıza rağmen, müzik dünyası onlarca yeni albümle çalkalanıyor. Variety, bu yılın en iyi albümlerini sıraladı ve dinlemeniz gerekenler listesi oluşturdu. İşte zaman kaybetmeden kulak vermeniz gereken albümler...

Beyonce - Cowboy Carter

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, yeni albümü "Cowboy Carter"ı 29 Mart'ta müzikseverlerle buluşturdu. Albüm, müzik listelerinde uzun süre zirvedeki yerini korudu.

Shakira - Las Mujeres Ya No Lloran

Geçtiğimiz yıl futbolcu Gerard Pique ile ilişkisini bitirerek gündemden düşmeyen Shakira, 7 yıl aradan sonra "Las Mujeres Ya No Lloran" adlı albümüyle geri döndü. Bu albüm, Shakira ve Bizarrap'ın "Music Sessions Vol. 53" şarkısından ilham alıyor.

Charli XCX - Brat

Pop müziğin yenilikçi isimlerinden Charli XCX, "Brat" adlı yeni albümünü çıkardı. Şarkıcı, albümün çıkışından önce bu çalışmanın bir dans albümü olacağını duyurmuştu.

Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft

Billie Eilish'in "Hit Me Hard and Soft" albümü, "Lunch", "Birds of a Feather" ve "Chihiro" gibi hit parçalarla sosyal medyada trend yarattı.

Ariana Grande - Eternal Sunshine

Ariana Grande, Dalton Gomez ayrılığı sonrası yedinci albümü "Eternal Sunshine"ı müzikseverlerle buluşturdu. "Don’t Wanna Break Up Again" ve "We Can’t Be Friends (Wait For Your Love)" şarkıları listelerde hızlıca yükseldi.

Taylor Swift - The Tortured Poets Department

Başarılı şarkıcı Taylor Swift, "The Tortured Poets Department" albümüyle Billboard 200 listesinde haftalardır zirvede. Albüm, Spotify'da bir günde 300 milyon dinlenme ile tarihe geçti.

Tyla - Tyla

Pop ve R&B türlerini harmanlayan Tyla, son dönemin parlayan yıldızlarından biri oldu.

Diğer albümler

Rachel Chinouriri - What a Devastating Turn of Events

Empress Of - For Your Consideration

Sierra Ferrell - Trail of Flowers

Hermanos Gutierrez - Sonido Cosmicos

Idles - Tangk

Justice - Hyperdrama

Khruangbin - A La Sala

Kacey Musgraves - Deeper Well

Jessica Pratt - Here in the Pitch

Aaron Lee Tasjan - Stellar Evolution

Tems - Born in the Wild

Kali Uchis - Orquídeas

Young Miko - Att.