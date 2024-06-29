2024 yılının ortalarında olmamıza rağmen, müzik dünyası onlarca yeni albümle çalkalanıyor. Variety, bu yılın en iyi albümlerini sıraladı ve dinlemeniz gerekenler listesi oluşturdu. İşte zaman kaybetmeden kulak vermeniz gereken albümler...
Beyonce - Cowboy Carter
Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, yeni albümü "Cowboy Carter"ı 29 Mart'ta müzikseverlerle buluşturdu. Albüm, müzik listelerinde uzun süre zirvedeki yerini korudu.
Shakira - Las Mujeres Ya No Lloran
Geçtiğimiz yıl futbolcu Gerard Pique ile ilişkisini bitirerek gündemden düşmeyen Shakira, 7 yıl aradan sonra "Las Mujeres Ya No Lloran" adlı albümüyle geri döndü. Bu albüm, Shakira ve Bizarrap'ın "Music Sessions Vol. 53" şarkısından ilham alıyor.
Charli XCX - Brat
Pop müziğin yenilikçi isimlerinden Charli XCX, "Brat" adlı yeni albümünü çıkardı. Şarkıcı, albümün çıkışından önce bu çalışmanın bir dans albümü olacağını duyurmuştu.
Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft
Billie Eilish'in "Hit Me Hard and Soft" albümü, "Lunch", "Birds of a Feather" ve "Chihiro" gibi hit parçalarla sosyal medyada trend yarattı.
Ariana Grande - Eternal Sunshine
Ariana Grande, Dalton Gomez ayrılığı sonrası yedinci albümü "Eternal Sunshine"ı müzikseverlerle buluşturdu. "Don’t Wanna Break Up Again" ve "We Can’t Be Friends (Wait For Your Love)" şarkıları listelerde hızlıca yükseldi.
Taylor Swift - The Tortured Poets Department
Başarılı şarkıcı Taylor Swift, "The Tortured Poets Department" albümüyle Billboard 200 listesinde haftalardır zirvede. Albüm, Spotify'da bir günde 300 milyon dinlenme ile tarihe geçti.
Tyla - Tyla
Pop ve R&B türlerini harmanlayan Tyla, son dönemin parlayan yıldızlarından biri oldu.
Diğer albümler
Rachel Chinouriri - What a Devastating Turn of Events
Empress Of - For Your Consideration
Sierra Ferrell - Trail of Flowers
Hermanos Gutierrez - Sonido Cosmicos
Idles - Tangk
Justice - Hyperdrama
Khruangbin - A La Sala
Kacey Musgraves - Deeper Well
Jessica Pratt - Here in the Pitch
Aaron Lee Tasjan - Stellar Evolution
Tems - Born in the Wild
Kali Uchis - Orquídeas
Young Miko - Att.