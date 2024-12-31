Edanur Melek, Melike Çağıcı ve Nur Debre’nin kişisel sergilerinin yer aldığı bu özel seçki, 2024 yılı Günyüzü Sanatçıya Destek projesinin bir parçası olarak sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Günyüzü Sanatçıya Destek projesinin 2024 seçkileri kapsamında açılan sergiler, çağdaş sanatın yenilikçi yüzünü temsil ediyor. Edanur Melek’in çarpıcı hikaye anlatımı, Melike Çağıcı’nın soyut formlara getirdiği yenilikçi yaklaşım ve Nur Debre’nin derinlikli eserleri, sanatın farklı alanlarına ışık tutuyor.

MerqezArt’ta sergilenen eserler, 4 Şubat 2025 tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Sanatseverler, MerqezArt’ın sıcak atmosferinde bu üç etkileyici sergiyi keşfetme şansı bulacak