Türk sinemasının efsane ismi Yılmaz Güney’in etkileyici yaşam hikayesi, eşi Fatoş Güney’in kaleme aldığı “Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun” kitabından ilham alınara beyaz perdeye aktarılacak.

Başrolde İsmail Hacıoğlu'nun yer alacağı film, izleyicilere unutulmaz bir yolculuk vadediyor.

İsmail Hacıoğlu, hem oyunculuğuyla hem de yönetmenlik ve senaristlik yetenekleriyle tanınan Yılmaz Güney’in karakterini canlandıracak. Daha önce "Cem Karaca’nın Gözyaşları" filmindeki muhteşem performansıyla dikkat çeken Hacıoğlu, Güney’in derinlikli ve çalkantılı hayatını en ince detayına kadar yansıtacak.

Filmin yönetmen koltuğunda ise Yüksel Aksu oturacak. Aksu, sanat dünyasına getirdiği yenilikçi bakış açısıyla bilinen bir isim ve Yılmaz Güney’in zorlu ama ilham verici yaşamını perdeye taşımak için büyük bir titizlikle çalışacak.

2025 yılı başında çekimlere başlanması planlanan işin yapımcılığını ise Midwood A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet San üstleniyor. Güney’in hayatını ve sanatını anlatan film, izleyicilere sadece bir biyografi değil, aynı zamanda Türk sinemasının altın dönemlerine ışık tutacak bir eser olma potansiyeli taşıyor.