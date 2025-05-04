Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özgür Özel'e saldıran şahsın 2004'te işlediği suç nedeniyle eski kanunlara göre 2020'de şartlı tahliye edildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun 2004 yılında işlediği suç nedeniyle 2020 yılında şartlı tahliye edildiğini açıkladı. Bakan Tunç, eski ceza mevzuatına dikkat çekti.

"2020'de eski yasaya göre tahliye edildi"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e İstanbul AKM'deki anma töreni çıkışında fiziksel saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu hakkında açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şahsın ceza infaz süreciyle ilgili kamuoyunu bilgilendirdi. Tunç şu ifadeleri kullandı:

"Suçun işlendiği tarihte yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 647 sayılı Ceza İnfaz Kanunu hükümleri çerçevesinde, ilgili şahıs ceza infaz kurumunda 16 yıl kaldıktan sonra, 2020 yılında şartlı tahliye edilmiştir."

Yeni düzenlemeler sonrası cezalar arttı

Bakan Tunç, AK Parti iktidarları döneminde ceza yasalarında önemli değişiklikler yapıldığını hatırlattı:

"2005 yılında AK Parti iktidarları döneminde yapılan köklü reformlarla Türk Ceza Kanunu ve Ceza İnfaz Kanunu tamamen değiştirilmiş, hem suçlara öngörülen cezalar artırılmış hem de infaz süreleri uzatılmıştır. Ancak saldırgan, bu değişikliklerden önce suç işlediği için eski mevzuata göre cezaevinden tahliye edilmiştir."

Soruşturma çok yönlü sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, saldırının tüm yönleriyle araştırıldığı, saldırganın geçmiş sabıka kayıtları ve olası bağlantılarının da incelendiği belirtiliyor.