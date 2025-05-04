CHP lideri Özgür Özel, uğradığı saldırının ardından açıklama yaptı; filmin senaryosunun Sırrı Süreyya Önder tarafından yazıldığını duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, uğradığı tokatlı saldırı sonrası açıklamalarda bulundu. Saldırının barış mesajlarını engelleme amacı taşıdığını belirten Özel, Sırrı Süreyya Önder'in kendisine verdiği önemli bir sırrı da kamuoyuyla paylaştı: "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filminin senaryosu Önder'e ait.

Saldırının ardından barış vurgusu yaptı

CHP lideri Özgür Özel, yaşadığı saldırının ardından yaptığı açıklamada, olayın barış ve kardeşlik çağrılarını susturma girişimi olduğunu belirtti.

"Bugün kim konuştuysa 'barış' dedi, 'kardeşlik' dedi. Birileri bunların konuşulmasını istemediği için bu saldırıya yol verdiler."

Sırrı Süreyya Önder'in verdiği bilgiyi kamuoyuyla paylaştı

Özel, Sırrı Süreyya Önder'in kendisine emanet ettiği bir bilgiyi de açıkladı. Özel, "Bir gün bana 'Bir Cumhuriyet Şarkısı'nı izle, hatırım için' dedi. Ekrem Başkanla ve yeni tutuklanmış Ahmet Özer'in ailesiyle birlikte sinema salonunda izledik. Bana şöyle dedi: 'Ben ölene kadar bu sır sana emanettir. Sonra açıklayabilirsin. Filmin senaryosunu ben yazdım'" ifadelerini kullandı.

Film 1930'ların Türkiye'sine odaklanıyor

2024 yapımı "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filmi, Türkiye'nin ilk operası Özsoy'un ortaya çıkış sürecini anlatıyor. 1934'te İran Şahı Rıza Pehlevi'nin Türkiye ziyareti için Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün isteğiyle Ahmed Adnan Saygun tarafından bestelenen eserin hikâyesi filme konu oldu.

Yapım süreci ve galalar

Türkiye İş Bankası'nın 100. yılı kapsamında desteklenen film, Yağız Alp Akaydın yönetmenliğinde çekildi. Senaryosu BKM Yazı Grubu'na atfedilen yapımın hazırlıkları 1,5 yıl sürdü. Film, Musiki Muallim Mektebi ve Türk Ocağı Sahnesi gibi tarihî mekânlarda çekildi.

İstanbul galası 18 Ekim 2024'te Zorlu PSM'de, Ankara galası 22 Ekim 2024'te Türk Ocağı Sahnesi'nde, İzmir galası ise 24 Ekim 2024'te Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapıldı. Film, 25 Ekim 2024'te vizyona girdi.