CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırı kınandı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma başlattı. Şüpheli gözaltında.

Bakan Tunç, Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınadı

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen fiili saldırı, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Saldırıya ilişkin yetkililerden art arda açıklamalar gelirken, olay sert bir dille kınandı.

Soruşturma başlatıldı, şüpheli gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıya ilişkin derhal adli soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

"Şiddet, meşru bir araç olamaz"

Açıklamada, "Demokratik toplumlarda şiddet, hiçbir görüşün, hiçbir fikir ayrılığının meşru aracı olamaz" vurgusu yapılarak, toplumsal barış ve hukuk devleti ilkesinin altı çizildi. Yetkililer, şiddete karşı ortak ve kararlı bir duruş sergilemenin, demokrasiyi savunan herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un sosyal medyada yaptığı açıklama şöyle:

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiili saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu alçak saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca derhal adli soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır. Demokratik toplumlarda şiddet, hiçbir görüşün, hiçbir fikir ayrılığının meşru aracı olamaz. Şiddete karşı ortak ve kararlı bir duruş sergilemek, Hukuk Devleti ilkesine ve toplumsal barışa inanan herkesin ortak sorumluluğudur.