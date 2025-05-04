CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da düzenlenen bir anma töreninin ardından saldırıya uğradı. Özel'e yumrukla saldıran kişinin 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu öğrenilirken, şok edici bir detay daha ortaya çıktı: Tengioğlu, 2004 yılında çocuklarını öldürüp cezaevine girmiş bir evlat katili. Tengioğlu'nun geçmişte işlediği suçlar, kamuoyunda büyük tepki çekti. 2004 yılında, Hatay'ın İskenderun ilçesinde evinde cinnet geçirerek 17 yaşındaki kızı Mutlu ile 19 yaşındaki oğlu Barış'ı öldürdüğü öğrenildi. Çocukları öldürdükten sonra cezaevine giren Tengioğlu, o dönemde ailesiyle yaşadığı geçim sıkıntısı nedeniyle psikolojik bir çöküş yaşamıştı.

Tengioğlu'nun suç geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Selçuk Tengioğlu'nun daha önce aile içi şiddet, cinsel taciz, esrar içmek ve satmak gibi suçlardan birçok kez gözaltına alındığı ortaya çıktı. Ayrıca, Tengioğlu'nun bir süre psikolojik tedavi gördüğü, kızlarını okullarında zor durumda bırakacak şekilde taciz ettiği bilgisi de paylaşıldı.

Saldırının arka planı

Saldırgan Tengioğlu'nun, Özgür Özel'e yönelik şiddet içeren davranışları, ailesindeki trajik olaylarla paralel bir psikolojik bozukluk gösteriyor. Uzmanlar, Tengioğlu'nun daha önceki suç geçmişi ve davranışları göz önüne alındığında, bu tür olayların önceden tahmin edilebilir olduğunu belirtiyor.