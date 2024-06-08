Şanlıurfa’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna geç kalan öğrenci ile annesi gözyaşlarına boğuldu. Öğrenci ile anneyi, çevredeki veliler teskin etti.

Şanlıurfa’da binlerce öğrenci üniversiteye yerleşmek için YKS'nin ilk oturumu olan TYT'ye girdi. Saat 10.15’te başlayan sınava, kapıların kapanmasından beş dakika sonra 10.05’te gelen bir öğrenci içeri alınmayınca, okul kapısında kendisini yere atan anne gözyaşlarına boğuldu. Okul kapısında hüngür hüngür ağlayan anne ve kızı, çevredeki vatandaşlar teskin etti. Birbirlerine sarılan anne ve kızı daha sonra gözyaşlarıyla okuldan ayrıldı.

Bazı öğrenciler son dakikada yetişti

10.00 itibarıyla kapatılan okul kapısından 09.58’de giren öğrenciler bina girişine yetişmek için zamanla yarıştı. Son dakikalarda sınava yetişebilen öğrenciler, görevlilerin yardımı ile sınıflarına götürüldü. Öğrencilerin ter döktüğü anlar kameraya yansıdı.