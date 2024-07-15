Delikli Koy'da çıkan yangın, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na inişlerin durdurulmasına neden oldu. Uçaklar alternatif havalimanlarına yönlendirildi.

Yoğun duman hava trafiğini etkiledi

İzmir'in Çeşme ilçesi Delikli Koy mevkiinde meydana gelen orman yangını, gökyüzünü kaplayan yoğun duman nedeniyle Adnan Menderes Havalimanı'na inişlerin durdurulmasına yol açtı. Uçuş güvenliğini sağlamak adına, bazı uçaklar rotalarını değiştirmek zorunda kaldı, bazıları ise kalkış noktalarına geri döndü. Yangın, 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu ve kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangınla bağlantısı olduğu tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Uçuşlarda rota değişiklikleri

Yangının neden olduğu yoğun duman nedeniyle rota değiştiren ve kalkış noktalarına geri dönen uçak seferleri şu şekilde gerçekleşti:

SunExpress: #XQ915 Hamburg -> Bodrum Milas #XQ933 Brüksel -> Bodrum Milas #XQ959 Düsseldorf -> Bodrum Milas

Türk Hava Yolları: #TK2334 İstanbul -> İstanbul #TK2332 İstanbul -> Bodrum Milas

Aegean Airlines: #A3996 Atina seferi

AJet: #VF3068 Sabiha Gökçen seferi



Bu seferler, yolcu güvenliği için alınan tedbirler doğrultusunda alternatif havalimanlarına yönlendirildi veya geri döndü.