Yoğurt diyeti, kısa sürede kilo vermek isteyenler için sağlıklı bir alternatif sunuyor. Protein ve probiyotik açısından zengin yoğurt, metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını destekliyor. Uzmanlar, bu diyetin 5 gün boyunca uygulandığında 2 ila 4 kilo kaybına yardımcı olabileceğini belirtiyor.

Yoğurt diyeti nasıl uygulanır?

Bu diyet, sebze, meyve ve yoğurt ağırlıklı bir beslenme düzenini içeriyor. Günlük öğünlerde yoğurtla birlikte sağlıklı yağlar ve protein kaynakları tüketiliyor. İşte 5 günlük yoğurt diyeti programı:

1. ve 2. Gün

Kahvaltı: 1 kase yoğurt + 1 adet mevsim meyvesi

1 kase yoğurt + 1 adet mevsim meyvesi Ara Öğün: 1 kase cacık

1 kase cacık Akşam Yemeği: 1 kase soğuk çorba + bol salata

3. ve 4. Gün

Kahvaltı: 1 kase yoğurt + 1 adet meyve + 2 çorba kaşığı yulaf

1 kase yoğurt + 1 adet meyve + 2 çorba kaşığı yulaf Ara Öğün: 1 bardak ayran + 1 şişe sade soda

1 bardak ayran + 1 şişe sade soda Akşam Yemeği: 1 kase yoğurt + 100 gr ızgara et, tavuk veya balık

5. Gün

Kahvaltı: 1 kase yoğurt + dereotu + 5 adet badem

1 kase yoğurt + dereotu + 5 adet badem Ara Öğün: 1 kase yoğurt

1 kase yoğurt Akşam Yemeği: 1 kase yoğurt + semizotu + 3 adet ceviz + bol salata

Bu diyetin etkili olabilmesi için gün boyunca bol su içmek ve hareket etmeyi ihmal etmemek gerekiyor. Ancak, hamileler, emziren anneler ve kronik hastalığı olan kişilerin bu diyeti uygulamadan önce uzman görüşü alması öneriliyor.

Yoğurt diyetinin sonucu kişiden kişiye değişiklik gösterse de, sağlıklı beslenme ve düzenli uygulama ile kısa sürede kilo kaybı sağlanabiliyor.