YÖKDİL/2 sınav, Türkiye genelinde 81 ilde ve 87 sınav merkezinde, 349 binada ve 4 bin 16 salonda yapıldı. Sabah 10.15’te başlayan sınava katılmak isteyen adaylar, sınav saatinden 15 dakika önce sınav binalarına alınmadı.

101 bin 96 aday başvurdu

Bu yıl ikincisi düzenlenen YÖKDİL/2 sınavına 101 bin 96 aday başvurdu. İngilizce dilinde fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında yapılan sınavda, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde ise yalnızca sosyal bilimler alanında sorular yöneltildi. Adaylar, toplamda 80 soruya yanıt vermek için 180 dakika süreye sahipti. Sınav saat 13.15’te sona erdi.

Sonuçlar 29 Ağustos’ta açıklanacak

2024-YÖKDİL/2 sınav sonuçları, 29 Ağustos 2024 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak. Adaylar, sonuçları ÖSYM’nin resmi internet sitesinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak