YÖK'ten sahte diploma uyarısı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), sosyal medyada sahte diploma satışıyla ilgili haberler üzerine üniversitelere yönelik önemli bir uyarıda bulundu. YÖK, üniversitelere gönderdiği yazıda, tüm mezun bilgilerinin Yükseköğretim Bilgi Sistemi'ne (YÖKSİS) aktarılmasının aciliyetine dikkat çekti.

Sosyal medyada sahte diploma satışı

Son günlerde sosyal medyada Türkiye'deki farklı üniversitelerin fakültelerine ait sahte diploma satışlarının yapıldığına dair haberler, kamuoyunda endişe yaratmış durumda. Bu gelişmeler üzerine harekete geçen YÖK, üniversitelere "Basında Yer Alan Sahte Diploma ile İlgili Haber" konulu bir yazı göndererek gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

YÖKSİS ve e-devlet entegrasyonu

YÖK'ün yazısında, yükseköğretim kurumları tarafından YÖKSİS'e aktarılan öğrenci bilgilerinin e-Devlet kapısı üzerinden öğrenci ve mezun belgeleri oluşturmak için kullanıldığı hatırlatıldı. e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapan kişiler, YÖK adı altında yer alan "Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama" kısmına giriş yaparak mezuniyet bilgilerini içeren belgeleri alabiliyorlar. Bu belgeler, kamu kurumları veya özel şirketlere beyan edilebiliyor.

Doğrulama süreci

Mezun belgesinin sağ üst köşesinde bulunan barkod numarası ile belge, e-Devlet kapısı üzerindeki "Yükseköğretim Mezun Belgesi Doğrulama" bölümünden doğrulanabiliyor. Belgedeki bilgiler ile diploma üzerindeki bilgilerin aynı olması, diplomanın doğruluğunu teyit ediyor. Ancak, mezun bilgilerinin YÖKSİS'e aktarılmaması durumunda e-Devlet üzerinden bu sorgulamalar yapılamıyor ve bu durum sorunlara yol açabiliyor.

Üniversitelere çağrı

YÖK, üniversitelerden mezun olan öğrencilerin bilgilerinin YÖKSİS'e aktarılmamasının sorumluluğunun ilgili yükseköğretim kurumlarında olduğunu belirterek, bu aktarım işlemlerinin ivedilikle tamamlanmasını istedi. YÖK, bu konunun ciddiyetine vurgu yaparak, üniversitelerin gerekli önlemleri almasını talep etti.