Yükseköğretim Kurulu (YÖK), son dönemde basında yer alan diploma sahteciliği iddialarına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. YÖK, diploma ve denklik sahtecilikleriyle ilgili her türlü ihbarın titizlikle incelendiğini ve bu tür vakaların yasal mercilere bildirildiğini duyurdu.

Sahtecilik iddiaları yakından takip ediliyor

YÖK tarafından yapılan yazılı açıklamada, diploma ve denklik sahteciliğine dair iddia ve ihbarların Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı tarafından detaylı bir şekilde araştırıldığı belirtildi. İddiaların doğrulanması halinde hem idari hem de adli işlem süreçlerinin devreye sokulacağı ifade edildi.

Sahteciliklere karşı YÖKSİS güvencesi

Açıklamada, diploma ve denklik sahteciliğinin önüne geçmek amacıyla YÖKSİS (Yükseköğretim Bilgi Sistemi) üzerinden tüm mezun bilgilerini kayıt altına aldıkları ve e-Devlet kapısı üzerinden kurum ve kuruluşlara belge doğrulama imkanı sağladıkları vurgulandı. Ayrıca, verilen e-Denklik belgelerinin de karekod ile doğrulanabildiği, bu sayede sahtecilik girişimlerinin büyük oranda engellendiği belirtildi.

YÖK’ten güvenli belge doğrulama hizmeti

YÖK, yükseköğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin bilgilerinin YÖKSİS’e aktarılmasının zorunlu olduğunu belirterek, kurum ve kuruluşların belge doğrulama işlemlerini e-Devlet üzerinden kolayca yapabileceklerini duyurdu.