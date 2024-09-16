Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli bölgelerde devam eden yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik düzenlemeleri yapıldığını duyurdu. Bu nedenle, sürücülerin belirtilen bölgelere yaklaşırken hızlarını düşürmeleri ve trafik işaretlerine uymaları önem arz ediyor.

Anadolu Otoyolu’nda Trafik Düzenlemesi

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Yeniçağa kavşakları arasındaki 20-22. kilometrelerde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

İzmir-İstanbul Otoyolu’nda Şerit Kapatmaları

İzmir-İstanbul Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde, refüjdeki aydınlatma direklerinin demontaj ve montaj işlemleri dolayısıyla 21 Eylül’e kadar, 23.00-05.00 saatlerinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılacak. Ulaşım, sağ şeritten gerçekleştirilecek.

TAG Otoyolu’nda Şerit Aktarımı

TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Düziçi kavşakları arasındaki 12-17. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle şerit aktarımı yapılacak. Bu bölgede ulaşım, Osmaniye istikametinden iki yönlü olarak devam edecek.

Ankara-Niğde Otoyolu’nda Tek Şeritli Ulaşım

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolunda, Ankara-Niğde istikametindeki çalışmalardan dolayı bir şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım, tek şeritten devam ediyor.

Samsun-Ankara Yolunda Kontrollü Ulaşım

Samsun-Ankara yolunun 34-40. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük Yolunda İki Yönlü Trafik

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 34-39. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım, İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Diğer Çalışma Bölgeleri

- Bartın-Safranbolu yolunun 25-27. kilometreleri

- Sivas-Kangal-Gürün ayrımı yolunun 20-25. kilometreleri

- Muratlı-Hayrabolu il yolunun 6-36. kilometreleri

Bu bölgelerdeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Sandıklı-Hocalar İl Yolunda Servis Yolu Kullanımı

Sandıklı-Hocalar il yolunun 31-34. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor. Trafik akışı, gün içinde tek şeritten, gece ise iki şeritten sağlanıyor.